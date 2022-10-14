В Крыму завершили первый объект парка «Херсонес Таврический»

Готовность объектов парка проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные строители завершили строительство первого объекта парка «Херсонес Таврический» - Детского художественно-эстетического центра. Его возвели менее, чем за год. В центре одновременно смогут заниматься 350 детей.

Готовность объектов парка проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военными архитекторами выдержан стиль дворцового строительства, в комплексе присутствуют анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром установлен фонтан. Помимо Детского художественно- эстетического центра в кластере создадут музеи Крыма, Античности, Византии, Христианства, а также ряд других культурных пространств», - прокомментировали кадры с обхода строительной площадки в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что на территории археологического парка действительно поднимется парк: уже высажено 18 тысяч новых деревьев и кустарников - сосны Румелийские, мугусы, несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис. Их вырастили специально для этого проекта в питомниках Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Одновременно археологами ведутся раскопки на участке площадью в 41 тысячу квадратных метров. Учеными обнаружено уже более миллиона находок. Часть из них поступит в фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический»», - также сообщили в военно ведомстве.

В Минобороны России отметили, что все работы по созданию парка «Херсонес Таврический» - Детского художественно-эстетического центра будут завершены до 2025 года. Он станет уникальным объектом мирового уровня.