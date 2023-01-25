Военная спецоперация на Украине 25 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года.

Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка возле Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число погибших с начала обстрелов ВСУ региона достигло 25, а раненых россиян при этом числится 96 человек.

В Белгородской области 7-летний мальчик спас жизнь своей маленькой сестре при обстреле поселка ВСУ. Об этом президенту РФ Владимиру Путину 24 января доложил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Танкисты Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 24 января 2023 года. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытаются регулярно форсировать Днепр, но всегда терпят неудачу.

Российские системы ПВО за сутки сбили 10 беспилотников Украины. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 50 украинских боевиков.

Авиация Военно-космических сил России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК «Бук-М1».

Российские войска за сутки уничтожили около 30 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Там же ВС РФ ликвидировали систему М777.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что украинские военнослужащие 102-й бригады территориальной обороны отказываются выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в Запорожье.