Снижает риск осложнений: в России изобрели новый способ лечения врожденного порока сердца

Российские врачи придумали, как сделать комбинированный протез из тканей самого пациента, а затем восстановить с его помощью прерванное движение крови по артерии и сосудам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России разработали и запатентовали новый способ хирургического лечения врожденного порока сердца, при котором используются собственные ткани пациента. При врожденном пороке сердца требуется неотложная хирургическая помощь. У младенца с таким заболеванием нет сообщения между восходящей и нисходящей частями главной магистральной артерии, что нарушает работу миокарда, дыхание, работу почек, печени. Угрожает жизни.

Российские врачи придумали, как сделать комбинированный протез из тканей самого пациента, а затем восстановить с его помощью прерванное движение крови по артерии и сосудам. У новорожденных с аномалиями дуги аорты ствол легочной артерии увеличен в размерах, так что оттуда и берут ткань для протезирования «моста», соединяющего прерванные части артерии.

По мнению сердечно-сосудистых хирургов – авторов методики новый способ операции позволяет не только восстановить кровообращение по главному сосуду организма на уровне, близком к норме, но и снижает риск последующих осложнений и отдаляет срок повторных операций. У маленького пациента появляется хорошая возможность к росту и развитию.