«Три года – не срок»: Почему длинные вклады сейчас самые выгодные

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На банковском рынке новый тренд. Прошлый год для российской экономики и финансовой сферы был очень турбулентным. В марте ставки по вкладам взмывали до 20% годовых, а потом быстро опускались – до 6–7% годовых. Причем, чем короче был вклад, тем выше по нему была ставка. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Крупные банки дают более высокую доходность именно по долгосрочным депозитам. С чем это связано? И стоит ли размещать деньги на несколько лет даже под большой процент? Давайте разберемся.

Чем короче, тем лучше? Не факт!

В период неопределенности сложно планировать что-то на много лет вперед. Особенно если речь идет о сбережениях, нажитых с большим трудом. Поэтому закономерно, что в прошлом году самыми популярными у россиян были короткие вклады – на три или шесть месяцев. Да, по ним была очень высокая доходность. Но эти сроки быстро заканчивались, и пролонгация депозитов проходила уже по более низким ставкам. В итоге те, кто излишне перестраховывался, зачастую упускали прибыль. Тем более что со второй половины 2022 года банки стали давать повышенную доходность по долгосрочным вкладам – от года до трех лет. Сейчас еще более выгодная ситуация для долгосрочных накоплений. У многих даже крупных и системно значимых банков ставки для длинных депозитов стали выше, чем по коротким. Есть предложения под 8% и даже 9% годовых. К примеру, в банке «Открытие» можно оформить вклад «Надежный» под 9,5% годовых. И гарантированно зафиксировать эту доходность на три года.

Для сравнения, это на два процентных пункта выше ключевой ставки Центробанка. Она сейчас составляет 7,5% годовых. И вряд ли сильно изменится в ближайшее время. Более того, прогноз по инфляции на ближайшие три года ЦБ существенно не меняет. На этот год рост цен должен составить от 5 до 7%, а в 2024–25 годах приблизится к 4% годовых. То есть с большой вероятностью трехлетний вклад под 9,5% годовых существенно обгонит инфляцию. То есть, с помощью такого вклада можно не только сохранить на три года сбережения, но и преумножить их в реальном выражении.

Чем хороши вклады на длительный срок?

Средний срок, на который клиенты обычно размещают деньги, – это год. Некая золотая середина. Ни много и ни мало. Но вот что интересно. После окончания срока депозита большинство клиентов оставляют деньги в том же банке. Вклад пролонгируется автоматически на срок первого размещения. Но уже по новой ставке, которая на тот момент существует в банке. Если есть тенденция к снижению инфляции, это приводит к тому, что вклад становится менее доходным. Деньги работают не так эффективно, как могли бы.

Без новых внешних шоков можно ожидать дальнейшего снижения инфляции в ближайшие год-два. Это, в свою очередь, приведет к снижению ставок по всем срокам депозитов. В такой ситуации фиксация дохода по вкладу на три года на уровне 9,5% годовых выглядит очень привлекательно.

Более того, в сложные времена надежность становится самым важным критерием оценки финансовых инструментов. На фоне экономической неопределенности и внешних ограничений главная цель для многих россиян – сохранить накопленное. Банковский депозит – самый понятный и надежный способ сделать это. А если по вкладу к тому же можно получить доход выше инфляции, такой инструмент становится еще более востребованным. Тем более что такие промо-акции от банков вряд ли будут длительными. Чтобы зафиксировать хороший доход, лучше поторопиться.

Идеальная стратегия – диверсификация

В сложные времена важно помнить и о другом важном правиле инвестиций – диверсификации. В том числе по срокам. Свободные деньги желательно разместить не только в разные финансовые инструменты, но и на разный период времени.

К примеру, половину сбережений желательно держать на депозитах в банках. То есть, в максимально консервативных инструментах, предполагающих государственную защиту (государство страхует вклады на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке). При этом всю сумму накоплений в банке можно разбить на несколько частей. Например, открыть депозиты на полгода, год, два и три года. Такая «лестница вкладов» позволит и сохранить хороший доход, и оставит возможность для маневра в ближайшем будущем.

Еще один способ диверсификации – открыть несколько вкладов с разными способами выплаты процентного дохода. К примеру, в банке «Открытие» при оформлении вклада «Надежный» можно выбрать один из трех вариантов получения процентов – ежемесячно, в начале и в конце срока. Размер ставки при этом меняется. Максимальная ставка по трехлетнему вкладу с выплатой процентов в конце срока составляет 9,5% годовых, с ежемесячной выплатой – 8,39%, с выплатой процентов в начале срока – 7,39% годовых.

В общем, если правильно подходить к формированию собственного портфеля накоплений, бояться «заморозки» сбережений на целых три года нет оснований. Наоборот, это очень разумная стратегия распоряжения личными финансами, включающая в себя элементы долгосрочных вложений и защищающая их владельца как от инфляции, так и от других рыночных или не связанных с экономикой рисков.