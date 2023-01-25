«Страна сохраняет статус многонациональной»: Игорь Баринов прокомментировал итоги Всероссийской переписи населения

Переписчик у жилого дома во время обхода граждан в рамках переписи населения. Фото: Александр Щербак/ТАС

В преддверии 2023 года Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов напомнил, что она имела ряд особенностей.

«Во-первых, перепись проводилась в условиях жестких ковидных ограничений, что в значительной степени ограничивало возможности взаимодействия переписчиков с населением. Безусловно проводить перепись в таких условиях было чрезвычайно сложно, но мы прошли этот путь до конца, - отметил глава агентства. - Во-вторых, это была, по сути, экспериментальная перепись, где апробировались новые цифровые технологии. И что бы не говорили скептики – будущее за «цифрой»».

Другое дело, что необходимо повышать цифровую грамотность населения, с одной стороны, а с другой – совершенствовать сами процедуры, делать их максимально понятными и комфортными, а участие граждан – активным.

«На наш взгляд, основной вывод, который следует из результатов переписи – наша страна сохраняет статус многонациональной, а изменение отдельных параметров этнической структуры должно стать предметом внимательного изучения научного и экспертного сообществ, - сообщил Игорь Баринов. - Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание –ни о какой целенаправленной «принудительной ассимиляции» речи не идет. Итоги переписи убедительно демонстрируют, что в России отсутствует серьезный рост численности этноса, в интересах которого она могла бы проводиться».

Да, более 16 миллионов граждан страны не указали свою национальную принадлежность. Но люди никуда «не потерялись», отмечает глава ФАДН России. Объяснения этому явлению различны: это и форма самого переписного листа, когда создавалась иллюзия «автоматического» учета информации о родном языке в ответе о национальной принадлежности. С другой стороны, необходимо четко понимать, что перепись – не подсчет национальностей. В советское время люди указывали национальность «по паспорту», то есть фактически находились в определенных рамках. Не секрет, что национальность давала определенные преференции, а иногда могла «поставить крест» на карьере. Ситуация в современной России коренным образом изменилась. И возможно для определенных категорий жителей нашей страны национальная принадлежность, в отличие от гражданства, не имеет в этих условиях особой важности.

«Подводя итог, еще раз подчеркнем, что перепись является уникальным источником информации о населении нашей большой страны, позволяющем отслеживать происходящие изменения. А они безусловно происходят в любом обществе и полученные результаты наглядно отражают динамику социально-демографических и этнокультурных процессов, что будет использоваться при выработке управленческих решений в сфере государственной национальной политики», - резюмировал глава ФАДН России.