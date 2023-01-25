Сема склизкий: Эмигрировавший в Израиль Слепаков глумится над Россией и русскими

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Это, конечно, обычное совпадение, что новый пасквиль "Колыбельная" сбежавшего в Израиль и периодически брызгающего оттуда из рта слюной пополам с субстанцией желто-коричневого цвета Семы Слепакова получил в сети широкое распространение в день 85-летия со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Но какое символичное совпадение.

С одной стороны – величие настоящего поэта, гениальные стихи, позиция гражданина страны: "У меня есть претензии к властям моей страны, но обсуждать я их с вами не собираюсь". С другой – мелкое, угодливое подличание, чтобы собрать побольше хайпа, заработать больше шекелей. Семен не гнушался этого и в период жизни в России, выступая на многочисленных корпоративах у богатых бизнесменов и чиновников, смело выпевая им в лицо свои песни о коррупционерах, что, впрочем, не мешало им продолжать воровать.

- Ах, какой смелый оппозиционер, - восхищались либералы в России. Что, однако, не помешало им смешать Слепакова с дерьмом, когда он спел песенку, высмеивающую зазывание детей на митинги. По всей видимости, из той истории Слепаков сделал "правильные" выводы – можно совершенно безопасно для себя гадить на страну, власть и народ, но не дай Бог за тронуть хоть краешком свою тусовочку "правильных строителей Прекрасной России Будущего".

Что стало особенно заметно, когда Сема перебрался на историческую Родину осенью прошлого года, то ли испугавшись частичной мобилизации, то ли за компанию – ну как же, ведь все "свои" там – Галкин*, Гребенщиков*, Макаревич*, Шац*, Невзоров* (кстати, грязно ругавший Слепакова после песенки про митинг) и остальные, а он тут. Непорядок же!

На новом месте Семен стал давать концерты для узкого круга посвященных в его талант (широким слоям израильтян он оказался не очень известен). И опускаться все глубже и глубже на дно, выдавливая из себя шуточки, с которыми теперь соревнуется еще один "борцун" Максим Галкин*.

- Я посмотрел в «Википедии» про Ашдод. Я узнал, что в Ашдоде самый большой процент русскоязычного населения в Израиле. Это же правда? - под натужный смех выдал он свой опус. Прямо, как Галкин*. - Если ты против власти — значит, ты либо еврей, либо пи***с! Всё, другого не дано! В моем случае это удачное совпадение!

Нет, что касается их каминг-аута, это их личное персональное дело. Могут хоть сладкой парочкой тех самых нетрадиционно ориентированных выступать. Никто возражать не будет. Мы и так знаем, вспомнив известный эпизод из тех, прошлых "Маски-шоу", что "это не наши!" Но тут Сема выдал совершеннейшую эталонную мерзость - вот эту свою "Колыбельную", окрещенную им "сатирической". В тексте которой он, выступая от имени России, Родины-матери, глумливо поет про русских солдат убаюкивающей песенкой для трехлетнего малыша.

Никакая это не сатира, а мерзость какая-то, гниль, вонь, слизь, пляски на могилах и издевательства над настоящими матерями, похоронивших своих сыновей-героев. В Третьем рейхе Слепакову за эту "Колыбельную" выдали бы лишнюю пайку в концлагере, а может Геббельс даже перевел бы его, как Бандеру, на льготное содержание, в отдельный домик. Не зря там был даже официальный статус "ценный еврей". Ценный, имеется в виду, для нацистов.

Мелкая и мерзкая месть никчемного, но не бесталанного (такое встречается, и довольно часто) человечишки за собственную гниль. За то, что сам не сумел стать настоящим человеком. Это, кстати, характерно для всей этой тусовки. Называя остальных "быдлом", "людишками" и "не тем народом", эта публика в реальности пытается так побороть небезосновательные подозрения в собственной никчемности.

И, да, Семе после этого лучше всего в свою бывшую страну не возвращаться. Сказал же он на все том же концерте в Ашдоде: "Раньше я говорил "У вас в Израиле", а вот с этого года я могу говорить "У нас в Израиле".

Склизкий ты, Сема. Вот и сиди у себя в Израиле и не тявкай на нашу страну. Кстати, если вякнешь нечто подобное про Израиль, то тебя там очень быстро приведут в чувство. Это мы такие терпеливые. Но и наше терпение имеет свои пределы.

*Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов