Билл Гейтс призвал мир готовиться к новой более серьезной пандемии

На благое дело миллиардер готов отдать половину своего состояния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая в австралийском Сиднее, Билл Гейтс заявил, что человечество поступило с пандемией ковида глупо, передает издание Daily Mail. Для того, чтобы подготовиться к следующей напасти, всему мировому сообществу нужно выработать четкий план действий, как это делается при борьбе с пожарами и землетрясениями. Вполне возможно, что грядущая угроза будет вызвана вирусом рукотворным, вырвавшимся из какой-нибудь лаборатории, и еще более заразным и смертельным, чем коронавирус SARS-CoV-2.

Политическим лидерам необходимо отложить в сторону свои разногласия и работать сообща, считает Гейтс.

- Сравните экономические издержки подготовки к следующему кризису со стоимостью этого кризиса, который обернулся для экономики 10-тью триллионами долларов потерь, - сказал Билл Гейтс. - С пандемией мы поступили глупо, не имея инструментов и единого плана действий.

Чтобы быть в состоянии готовности встретить атаку нового вируса, миллиардер предложил странам каждые пять лет проводить совместные учения и создать международную группу, которая бы фиксировала и оценивала результаты этих учений. Кроме того, Гейтс готов пожертвовать половину своего состояния, чтобы услуги здравоохранения, системы образования и энергетические ресурсы были доступны для всех, включая самых бедных людей на планете.

- Жизнь человека буквально можно спасти за 1000 долларов, и в мире не так много вещей, которые могли бы приносить такое удовлетворение, - отметил Билл Гейтс.

В завершении своего выступления создатель крупнейшей технологической империи раскритиковал США за политику в отношении Китая.

- Я рассматриваю подъем Китая как огромную победу для всего мира... Нынешний менталитет США по отношению к Китаю, - это своего рода менталитет проигравшего, - сказал он.