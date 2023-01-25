Латинская Америка пошла против США: главы государств выступили с резкими заявлениями

Главы стран Латинской Америки на саммите СЕЛАК в Буэнос-Айресе. Фото: REUTERS

В Буэнос-Айресе прошел саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), куда прибыли представители 33 государств региона, пишет Ambito Financiero.

«Вся Латинская Америка и Карибский бассейн должны сплотиться и быть единым регионом, который защищает одни и те же интересы», – таким стало вступительное слово президента Аргентины Альберто Фернандеса. Он выразил обеспокоенность резким ростом уровня поддержки ультраправых и фашистских движений в Европе, призвав не допустить подобной угрозы в Латинской Америке.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в стремлении нарушить интеграционные процессы в Латинской Америке и подчинить их своим интересам. «Упрямая реальность всегда будет сильнее любой попытки американцев разобщить нас», – добавил Диас-Канель.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Фото: REUTERS

Речь кубинского лидера подхватил президент Колумбии Густаво Петро, отметивший, что антинаркотическая политика Соединённых Штатов полностью провалилась и принесла только отрицательные результаты. По мнению Петро, американские власти смотрят на проблему наркотиков, как на военную, требующую принятия жёстких мер. Однако подобная стратегия привела лишь к усилению международных наркокартелей и росту числа смертей как в Колумбии из-за деятельности незаконных группировок, так и в США из-за передозировок.

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу поддержал идею Бразилии и Аргентины создать общую валюту, которая может стать второй в мире по объему рынка хождения после евро, а также позволит ослабить зависимость от доллара.

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу. Фото: REUTERS

Не обошлось и без других внутренних разногласий. Так, президент Чили Габриэль Борич осудил новоиспечённого президента Перу Дину Болуарте и настоятельно призвал её сменить политический курс в стране. «Мы не можем быть равнодушными, когда перуанцы, выходящие на демонстрации и требующие того, что они считают справедливым, в конечном итоге оказываются застреленными теми, кто должен их защищать», – заявил Борич.

Антиправительственные протесты в Перу переросли в стычки с полицейскими. Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и вовсе отказался от личного участия в саммите из-за информации о готовящейся против него провокации и выступил с речью по видеосвязи. Кроме того, он воздержался от общения с недавно избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой, желающим восстановить дипломатические отношения с Каракасом, которые были разорваны его предшественником в 2020 году. От участия в саммите также отказались представители Мексики, Сальвадора и Эквадора.