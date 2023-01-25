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25 января 2023 10:23

Дмитрий Песков: Владимир Путин знает и любит творчество Высоцкого

Пресс-секретарь президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич, мы знаем, что Владимир Владимирович любит цитировать Владимира Семеновича, - так начал свой разговор с Песковым в среду, 25 января, журналист «Комсомольской правды». - И даже пару раз мы с президентом были в Театре на Таганке. Сегодня 85 лет Высоцкому. Вчера у нас в гостях в «Комсомолке» был знаменитый бард Донбасса Володя Скобцов, он сказал, что Владимир Высоцкий - за нас, за Донбасс. Вопрос такой – как в Кремле сегодня оценивают эту фигуру, фигуру Владимира Высоцкого?

- Вряд ли это вопрос для нашего брифинга, - заметил Песков, и все же согласился ответить. - Хотя, конечно, любой русский может про Высоцкого говорит целую вечность.

Но мы не можем себе этого позволить на брифинге.

Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве. И был на просмотре одного из фильмов про Высоцкого - «Спасибо, что живой».

То есть, президент тоже знает и любит творчество Высоцкого.

Это - единственное, что я могу сказать в этом контексте.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич, это дорогого стоит. Спасибо.

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