Российские ученые приблизились к созданию нового лекарства для лечения подагры

Ученые готовятся подавать заявку на патент модифицированного троксерутина, а дальше – приступать к доклиническим испытаниям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тюменском государственном медицинском университете Минздрава России разрабатывают лекарство для лечения подагры и повышенного содержания мочевой кислоты в крови. Препарата делают из вещества растительного происхождения на основе троксерутина, которым лечат болезни вен. Лекарство будет улучшать микроциркуляцию крови, активизировать обмен веществ в стенках кровеносных сосудов, работать как противовоспалительное, а значит, людям с подагрой не нужно будет больше принимать другие лекарства против воспаления и так удастся снизить нагрузку на сердце и кровеносную систему. Недавнее исследование ученых из Университета Окленда показало, что у людей с подагрой высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: на 34% риск выше у женщин и на 18% - у мужчин, по сравнению с людьми без этой болезни. Так что, снижение медикаментозной нагрузки на сердце – хороший задел на перспективу.

Сейчас ученые готовятся подавать заявку на патент модифицированного троксерутина, а дальше – приступать к доклиническим испытаниям.

Подагра (в переводе «нога в капкане») – болезнь коварная, ее могут путать с ревматическим артритом, например. Развивается от переизбытка в организме мочевой кислоты. Стартует заболевание с приступов мучительной боли по ночам или под утро, а днем – все хорошо. Дальше постепенно нарастают симптомы - распухшие, болезненные суставы, особенно на ногах. Кожа над пораженным суставом краснеет, становится гладкой. Потом образуются тофусы - узелки белого или желтого цвета с крошковидным, «творожистым» содержимым. Болезнь развивается не быстро и важно вовремя поставить верный диагноз.