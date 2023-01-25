«Декатлон» окончательно уходит: компания продает российский бизнес

Все российские магазины «Декатлон» «временно» закрылись с 27 июня. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Французская сеть спортивных товаров «Декатлон» окончательно собралась уходить из России. И ищет покупателей на то, что ей у нас принадлежит. Пока об этом известно из неофициальных источников. Что и неудивительно — как показывает опыт других «ушельцев», процесс поиска покупателей может оказаться долгим. На сайте торговой сети пока по-прежнему висит сообщение, что все магазины и интернет-магазин «временно закрыты», «сайт и приложение работают в режиме каталога: товары можно просматривать, но нельзя купить».

Честно говоря — жаль. Я лично «Декатлон» очень любила за то, что вся купленная там одежда просто идеально садилась мне по фигуре и хорошо подчеркивала ее достоинства. (А вы думали, женщины спортивную одежду только затем покупают, чтоб было удобно спортом заниматься?) Почему-то со спортивной одеждой российских марок, не говоря уж о китайских, такого эффекта не наблюдается.

Все российские магазины «Декатлон» «временно» закрылись с 27 июня — после распродажи, как было и с «Икеей». Официальный канал в телеграм, тем не менее, велся еще до 1 сентября — там давали советы по занятиям спортом. А товары и сейчас можно купить на маркетплейсах — например, целый раздел есть на Ozon (более 5000, как утверждается, оригинальных декатлоновских товаров). Причем с неплохими скидками, которые достигают 50%. Хотя — это скорее остатки былой роскоши, в основном в продаже летние вещи, сезонные зимние большей частью размели.

Сеть магазинов спорттоваров «Декатлон» окончательно собралась уходить из России. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Остатки бизнеса французской компании в России аналитики оценивают в 13-15 млрд рублей. Правда, тут не все просто. Основную торговую деятельность «Декатлон» у нас вел через созданную в России «дочку» - ООО «Октоблу». Недвижимостью же — то есть самими торговыми зданиями, включая покупку под них земли, строительство и управление — занимается ООО «Блу Хаус», где учредителем значится бельгийская компания. За 2021 год обе российских компании, связанных с «Декатлоном», показали хороший прирост прибыли. Но сейчас основные здания — порядка 20 гипермаркетов в 13 российских городах - по факту простаивают.

Как и что будет продаваться, пока по понятным причинам неизвестно. Но есть важный момент. Сейчас на сделки по продаже бизнеса, принадлежащего компаниям из недружественных стран, надо получать разрешение в Минфине. Одно из условий для его получения — скидка в размере не меньше половины от оценочной стоимости.