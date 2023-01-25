Нашествие ворон на Киев: санитарный врач объяснил скопление птиц грязью

Геннадий Онищенко назвал Киев грязным, поэтому там много ворон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Киеве - небывалое нашествие ворон. Это «может быть вызвано спонсируемым на государственном уровне богохульством» – так прокомментировал появившееся в Сети видео с кружащимися над украинской столицей стаями ворон первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский. По мнению дипломата, «это явление может быть связано с гонениями на православную церковь, которое практикуют в последнее время украинские власти и силовики». Обозреватель Александр Гамов поговорил на эту тему с академиком РАН, бывший главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.

- Обращаюсь к вам за комментарием - как к человеку глубоко верующему, как к президенту Землячества донбассовцев в Москве, ну и как к доктору…

- Я не буду ни комментировать, ни оспаривать позицию господина Полянского, но выскажу более такую прагматическую версию этих событий, - ответил Онищенко. - Наличие данных птиц (речь о воронах. - А.Г.) всегда свидетельствует о том, что на том месте, куда они слетаются, где находятся, у них появляется большая откормочная база. То есть, это грязный город, который не убирается, который не ухожен, в котором накапливаются твердые бытовые отходы.

И это - индикатор того, что власть, которая сегодня находится в Киеве, - она ничем не управляет, даже элементарным обеспечением жизнедеятельности.

Насколько я помню, там во главе города стоит некий бывший спортсмен, видимо, как боксёр он был хороший, а как глава города, скорее всего, не на своем месте.

- То есть, Кличко ворон считает…

- И я вспоминаю 90-е годы, когда в Москве правил ультралиберал господин Попов. И у нас столица тогда была в таком же состоянии, что вороны доминировали, они даже на людей нападали. Потом - стоило только власти элементарно заняться тем, чем нужно заниматься, а не бегать и попрошайничать… Тогда и дела в городском хозяйстве наладились.

Да и вся Украина во что сейчас превратилась? Весь металлолом чуть ли не времен Второй мировой войны, послевоенного периода, свозится туда... Так что, вот о чем говорит кружащее на Киевом воронье…

Но - вряд ли это все (элементы сакральности - в том числе) поймёт и осознаёт человек, который, как утверждают, «находится в болезненной зависимости от психостимулирующих препаратов…». Точно не поймёт.

- Это вы про Зеленского уже?

- Ну, а о ком же еще? Поэтому, я думаю, что украинский народ этот намек воспримет правильно и наконец-то поставит вопрос о том, чтобы он убирался, освободив это кресло.

- Понял, Геннадий Григорьевич. Спасибо, товарищ академик.