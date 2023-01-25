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25 января 2023 11:15

Нашествие ворон на Киев: санитарный врач объяснил скопление птиц грязью

Геннадий Онищенко назвал Киев грязным, поэтому там много ворон
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Геннадий Онищенко назвал Киев грязным, поэтому там много ворон

Геннадий Онищенко назвал Киев грязным, поэтому там много ворон

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Киеве - небывалое нашествие ворон. Это «может быть вызвано спонсируемым на государственном уровне богохульством» – так прокомментировал появившееся в Сети видео с кружащимися над украинской столицей стаями ворон первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский. По мнению дипломата, «это явление может быть связано с гонениями на православную церковь, которое практикуют в последнее время украинские власти и силовики». Обозреватель Александр Гамов поговорил на эту тему с академиком РАН, бывший главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.

- Обращаюсь к вам за комментарием - как к человеку глубоко верующему, как к президенту Землячества донбассовцев в Москве, ну и как к доктору…

- Я не буду ни комментировать, ни оспаривать позицию господина Полянского, но выскажу более такую прагматическую версию этих событий, - ответил Онищенко. - Наличие данных птиц (речь о воронах. - А.Г.) всегда свидетельствует о том, что на том месте, куда они слетаются, где находятся, у них появляется большая откормочная база. То есть, это грязный город, который не убирается, который не ухожен, в котором накапливаются твердые бытовые отходы.

И это - индикатор того, что власть, которая сегодня находится в Киеве, - она ничем не управляет, даже элементарным обеспечением жизнедеятельности.

Насколько я помню, там во главе города стоит некий бывший спортсмен, видимо, как боксёр он был хороший, а как глава города, скорее всего, не на своем месте.

- То есть, Кличко ворон считает…

- И я вспоминаю 90-е годы, когда в Москве правил ультралиберал господин Попов. И у нас столица тогда была в таком же состоянии, что вороны доминировали, они даже на людей нападали. Потом - стоило только власти элементарно заняться тем, чем нужно заниматься, а не бегать и попрошайничать… Тогда и дела в городском хозяйстве наладились.

Да и вся Украина во что сейчас превратилась? Весь металлолом чуть ли не времен Второй мировой войны, послевоенного периода, свозится туда... Так что, вот о чем говорит кружащее на Киевом воронье…

Но - вряд ли это все (элементы сакральности - в том числе) поймёт и осознаёт человек, который, как утверждают, «находится в болезненной зависимости от психостимулирующих препаратов…». Точно не поймёт.

- Это вы про Зеленского уже?

- Ну, а о ком же еще? Поэтому, я думаю, что украинский народ этот намек воспримет правильно и наконец-то поставит вопрос о том, чтобы он убирался, освободив это кресло.

- Понял, Геннадий Григорьевич. Спасибо, товарищ академик.

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