Яндекс предложил новый финансовый сервис для водителей такси в Санкт-Петербурге

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Дебетовую карту системы МИР могут оформить самозанятые водители-партнеры Яндекс Такси. Выпуском и обслуживанием продукта занимается АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Оформляется цифровая карта в приложении Яндекс Про — через него водители получают заказы. Таксисты из Санкт-Петербурга также смогут получить пластиковую карту в Центрах для водителей.

В разработке продукта принимали активное участие рядовые таксисты. Главное преимущество финансового продукта: возможность получать выплаты за заказ моментально и без дополнительных сборов. Прочие банки и сервисы могут взимать за такие операции свой процент.

После завершения поездки деньги поступают на счет водителю в течение трех минут. Обслуживание карты бесплатное, предусмотрена кешбэк-программа. Можно получать по 5% за оплату фастфуда и покупки на Яндекс Маркет, а также 10% за оплату на АЗС через приложения Яндекса.

Поскольку карта виртуальная, чтобы оплачивать бесконтактно покупки в магазинах, можно скачать Mir Pay на смартфон с операционной системой Android либо заказать пластиковую карту. Пока такая услуга доступна только в Санкт-Петербурге и Москве, а в ближайшие недели появится и в других городах.