Пэрис Хилтон впервые стала матерью: мальчика ей выносила суррогатная мать

Хотя Хилтон и не испытала на себе все тяготы и лишения беременности, ее переполняет счастье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Довольно символическими стали роды Пэрис Хилтон — голливудской звезды, провозгласившей эпоху люкса и розового гламура. В свое время с нее брали пример почти все дамы, считавшими себя модными и продвинутыми. От Ким Кардашьян с берегов Атлантики до Ксении Собчак с берегов Мойки.

Все наряжались, как Пэрис, вели себя, как Пэрис, красили волосы в Пэрис. И пропагандировали сверкающее, дорогое и богатое. Только вот самого главного во всей этой истории не доставало — искреннего счастья. Герои нулевых, словно персонажи «Ярмарки тщеславия», подменили реальную жизнь (и мозг) блестками и брызгами шампанского, мишурой и серпантином. А как опомнились — стало поздно. И если Ксения Собчак все же стала мамой естественным путем в 35 лет, то у Пэрис Хилтон не вышло.

Пришлось прибегать к искусственному, как и весь впоследствии обратившийся в песок мир гламура, оплодотворению. Ребенка для Пэрис и ее мужа — венчурного капиталиста Картера Реума — выносила суррогатная мать. 25 января стало известно, что малыш успешно появился на свет.

В соцсетях Пэрис уже выложила фото с маленькой ручкой сына, трогательно подписав его: «Тебя уже любят без слов». Фото: СОЦСЕТИ

— Мы начали собираться и делать это [готовиться к родам] несколько месяцев назад, потому что мир был закрыт, — объясняла светская львица. — Мы знали, что хотим создать семью, и я подумала: «Это идеальное время» [пандемия коронавируса]. Обычно я нахожусь в самолете 250 дней в году, и для меня было верным решением сделать запас половых клеток.

Хотя Хилтон и не испытала на себе все тяготы и лишения беременности, ее переполняет счастье.

— Я мечтала статью матерью и рада, что мы с Картером нашли друг друга, — сказала она.— Мы рады созданию семьи, и наши сердца разрываются от любви к маленькому сыну.

В соцсетях Пэрис уже выложила фото с маленькой ручкой сына, трогательно подписав его: «Тебя уже любят без слов».

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