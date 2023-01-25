Люди, помогающие другим: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с победителями конкурса Фонда президентских грантов

Губернатор Александр Дрозденко встретился с представителями НКО – победителями федеральных конкурсов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области поздравляют победителей федеральных конкурсов среди некоммерческих организаций. Глава региона Александр Дрозденко встретился с победителями первого конкурса 2023 года Фонда президентских грантов и финалистами международной премии #Мывместе. Люди, помогающие другим и искренне увлеченные своим делом, рассказали губернатору о своих проектах и новых идеях.

Финалистами премии #Мывместе от Ленинградской области в этом году стали благотворительный фонд «Место под солнцем» (центр комплексного сопровождения людей с инвалидностью в сфере профессиональной реабилитации) и благотворительный фонд помощи животным «Я Свободен». В первом конкурсе фонда президентских грантов, проведенном в 2023 году, победили 23 НКО из Ленинградской области – в два раза больше, чем в прошлом году. На реализацию своих проектов некоммерческие организации региона получат 44 миллиона рублей.

«Региону очень нужны такие люди, как вы - неравнодушные к другим, заряженные оптимизмом, пассионарные личности, которые собирают вокруг себя единомышленников, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Важно, что ваши усилия направлены именно на социальные проекты. Я знаю, что внутри Команды 47 уже сложилось НКО-сообщество. Будем продолжать помогать друг другу, делиться опытом и стараться расти. Как показывает результат федеральных конкурсов, динамика уже очень хорошая».

За круглым столом собрались ленинградские победители премии #мывместе и первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Проекты, о которых представители НКО рассказали на встрече с губернатором, имеют общую цель: сделать жизнь других лучше. Среди социальных программ, реализуемых сегодня в Ленинградской области, - реабилитация животных, профессиональная адаптация инвалидов, психологическая и бытовая поддержка семей военнослужащих, детский математический лагерь, бережливое потребление, помощь детям при тяжелой ситуации и насилии в семье, ремесленные мастерские, восстановление истории села и многое другое .

Одним из финалистов федеральной премии #мывместе стал проект «Деревня Светлана». Уже 30 лет в Волховском районе создаются комфортные условия для жизни и работы людей с особенностями здоровья. Социальная деревня помогает им найти себя и поверить в свои силы. Для жителей Светланы оборудованы ферма с коровами и курами, огород, пекарня, сыроварня, творческие мастерские и многое другое. На встрече губернатор Александр Дрозденко поддержал предложение представителя Ленинградского областного фонда имени Карла Кёнига Елены Аленевой организовать на базе деревни Светлана стажировки волонтеров.

Глава представительства благотворительного Фонда «Место под солнцем» Никита Самойлов рассказал о проекте, ставшем победителем премии #мывместе. Благодаря «Мультицентру социальной и трудовой интеграции» 1236 инвалидов прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 619 из них нашли новую работу. Еще 110 молодых людей перешли на самостоятельное проживание по месту трудоустройства. Александр Дрозденко отметил, что опыт фонда обязательно будет использован для поддержки и профессиональной адаптации участников специальной военной операции после ранений и реабилитации.

Еще один проект - конно-спортивный клуб «Новополье» из Ломоносовского района выиграл 15 миллионов рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. Это максимальная сумма гранта, которую может получить проект. Средства пойдут на новую программу по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря президентскому гранту центр примет около 70 семей с детьми, в которых есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы. Участники программы смогут в течение двух недель проживать рядом с конным клубом и посещать занятия с лошадьми. Кроме того, в курс реабилитации входят сеансы с логопедом и психологом.