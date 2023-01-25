Профсоюзы навострили лыжи: забастовки во Франции докатились до горнолыжных курортов

Протест против пенсионной реформы в Париже. Фото: REUTERS

В разгар волнений, вызванных начавшейся во Франции пенсионной реформой, местные профсоюзы ищут эффективные способы заявить о своих требованиях. Теперь протест пошел в гору. Рабочие, обслуживающие подъемники на горнолыжных курортах, объявили о бессрочной забастовке с 31 января. Профсоюзные организации Force Ouvriеre (Рабочая сила) и CGT (Всеобщая конфедерация труда), которые присоединились к общенациональным акциям , представляют интересы более 97% из 17 тысяч сотрудников, занятых в этой сфере.

Ситуация обостряется тем, что февраль во Франции традиционно является месяцем каникул. На это и рассчитывают протестующие. Как заявил Эрик Беккер, представитель рабочих от Force Ouvrière, профсоюзы призывают к забастовке в высокий сезон, чтобы требования были услышаны. Цель - оказать давление, привлечь внимание к проблеме и дать возможность рабочим склонов присоединиться к общенациональным манифестациям.

Под угрозой не только отпуска французов. Куршавель и Мерибель в феврале готовятся принять Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Профсоюзы готовятся к «решительным действиям» во время соревнований. Размах их решительности пока остается тайной.