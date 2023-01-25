Минобороны России заявило о выходе на выгодные рубежи на Запорожском направлении

Подразделения Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) постепенно продвигаются в сторону Запорожья. Ожесточенные бои идут уже на подступах к Гуляйполю и Орехову. В Артемовске минувшей ночью добровольцы-штурмовики ночевали в одних домах с всушниками, а утром продолжили выбивать их из подвалов. Выжившие в Артемовске украинские боевики рискуют оказаться в окружении, так как город постепенно берут в «мешок». Об этом ранее рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. После Артемовска наши войска могут взять направление на Харьков, который необходимо отрезать вместе со всеми находящимися в нем резервами.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о растущих потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении разбиты 7 диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении свыше 20, на Донецком направлении - 60.

Генерал-лейтенант отметил, что на Запорожском направлении «в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», а также уничтожены свыше 60 украинских националистов. На Херсонском была пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра. Также были поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы, подтверждена ликвидация до 30-ти украинских военнослужащих и наемников.

Отметим, что в ходе этих боев наши воины уничтожили: три лодки, с десяток самоходных гаубиц производства ФРГ «Panzerhaubitze 2000», «Krab» производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика», а также десятки единиц бронетехники ВСУ.

Также за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: 79-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Конашенков отметил, что истребительной авиацией ВКС России над Славянском был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а средствами противовоздушной обороны над Новодаровкой - вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки силы ПВО также уничтожили четыре беспилотника и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

377 - самолетов.

204 - вертолета.

2948 - беспилотных летательных аппаратов.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7627 - танков и других боевых бронированных машин.

988 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3906 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8171 - единица специальной военной автомобильной техники.