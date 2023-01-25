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В Роспотребнадзоре объявили о скором старте масштабной кампании по вакцинации от кори. С апреля по декабрь 2023-го года получить прививку будет важно тем, кто никогда не был вакцинирован от этой болезни, и тем, кто был привит раньше, но уже утратил свою иммунную защиту по сроку давности.

Необходимость возникла, поскольку за годы пандемии ковида показатель коллективного иммунитета к этой инфекции резко снизился. В начале 2022-го года ВОЗ и вовсе била тревогу. Тогда только за январь и февраль заболеваемость корью в мире подскочила аж на 79 процентов, но Россия устояла. Эпидемии не случилось. Прошлый год завершился для нас на уровне 34-х случаев заболевших корью, об этом «Комсомолке» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако уже на старте нынешнего 2023-го года вспышка инфекции случилась в Новосибирской области. Корью заболели 45 человек, из них – 17 детей.

Сейчас речь идет о случаях завоза инфекции из-за рубежа. В официальных сообщениях подчеркивается, что эпидемия кори нам не грозит, все же иммунитет в популяции наработан за годы непандемичные. Чтобы предотвратить распространение болезни, в кампанию по вакцинации включат не только граждан страны, но и трудовых мигрантов.

- Вакцинировать всех непривитых – исключительно важно, - подчеркнул в разговоре с KP.RU Андрей Продеус, врач-педиатр, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог. - Чем больше процент людей, не защищенных прививкой, тем шире простор для вируса кори найти себе новый дом в организме человека и распространиться дальше, а то и приобрести мутации.

Мнение о том, что, если человек был привит в детстве и вот теперь он защищен на всю жизнь, ошибочно, говорит врач.

- Прививочный иммунитет – он, чаще всего, конечен. Клетки организма перестают помнить тот патоген, против которого тренировались. Это как с практическими навыками. Вы можете чему-то научиться, но если это умение не практиковать, то оно забывается. Так и с прививками. Иммунитет к вирусу гриппа – менее стойкий с позиции иммунитета, к гепатиту Б - длится лет 5 - 6, к кори – в среднем 10 лет. Так что привиться или пройти повторную вакцинацию важно и для детей, и для взрослых. Взрослый ведь, даже если сам сильно не заболеет, то будет замечательным переносчиком инфекции.

Корь – заболевание достаточно опасное, особенно своими осложнениями, и неприятное. Болезнь может спровоцировать пневмонию и воспаление сердца и мозга. Сам вирус передается только среди людей. Заболевание вначале похоже на обычное ОРВИ или грипп. Как правило, к общему недомоганию с повышением температуры тела, головной болью, ломотой в мышцах, першением в горле, насморком быстро присоединяются кашель и конъюнктивит.

СПРАВКА КП

По данным Роспотребнадзора, в России в 2019 году был выявлен 4 491 заболевший корью, в 2020 году – 1 212, в 2021 году – всего 1 случай заражения.