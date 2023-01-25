Как попасть на стажировку в билайн

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СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ В РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ

Многие студенты и выпускники вузов мечтают попасть на стажировку в крупную компанию или корпорацию, чтобы поработать вместе с профессионалами своего дела. Это возможность узнать много нового, применить свои знания на практике, получить реальный опыт работы, создать портфолио. А самые активные студенты могут даже получить работу в этой организации. Кстати, денежное вознаграждение во время стажировки тоже никто не отменял. Так что это еще один плюс.

Одним из популярных мест стажировок является билайн. Данная программа в компании существует с 2006 года. За это время она менялась и трансформировалась, как и сами молодые специалисты. По данным билайна, портрет людей, которые хотели пройти обучение тогда и сейчас, сильно разнится. Десять лет назад студент во время стажировки еще определялся в своем призвании, проверял личные гипотезы, искал подтверждение того, что выбор специальности был сделан верно. Сейчас же молодые люди более уверены в себе, знают четко, что и когда нужно, имеют сформированные ожидания от будущего работодателя и предполагают определенный результат на выходе. По этой причине нынешняя программа стажировки в билайне включает в себя не только выполнение определенного функционала на рабочем месте, но и наставничество, образовательные курсы, развивающие мероприятия и многое другое.

«КП» пообщалась со специалистами компании, которые непосредственно работают со стажерами. Рассказываем, как там все устроено.

ПЕРВЫЙ ШАГ — ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Чтобы попасть на стажировку в билайн, оставьте заявку на сайте beeline beeGinner. На этом этапе также нужно подробно рассказать о себе, основном и дополнительном образовании, достижениях и сильных сторонах.

Количество мест для стажеров ограничено в связи с реальной потребностью бизнеса. Но есть лайфхак, как не пропустить вакансию. Если стажер перешел в штат, вакансия на программе открывается, и специалисты билайн связываются с теми, кто оставил заявку на сайте. Поэтому стоит не только внимательно следить за вакансиями, но и отправлять резюме на потенциально интересную вакансию.

Кстати, о ближайшем мероприятии для студентов можно узнать здесь. Оно состоится онлайн 15 февраля — регистрация уже доступна.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, В КОТОРЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ НОВИЧКИ

Молодые специалисты в билайне попадают в те подразделения, где их готовы развивать. Команды обозначают свое желание принять стажера, чтобы вырастить себе компетентного специалиста: b2b, b2c, маркетинг, PR, IT, Data, digital, technical support, информационная безопасность. В начале совместной работы руководителем разрабатывается план, в котором прописывается, чем займется новый член команды, какие области освоит, в каких реальных проектах будет участвовать и что обе стороны могут ожидать друг от друга. Это позволяет уже на начальном этапе строить отношения на доверии, взаимоуважении, исключить ложные ожидания с двух сторон.

ПОЛЬЗА ДЛЯ КОМПАНИИ

Первостепенная цель стажировки — привлечь молодых специалистов для их развития и дальнейшего перехода в штат компании. Закрытие вакансий узкопрофильных специалистов — еще одна задача, которую решает программа. В некоторых направлениях, где недостаточно специалистов с определенной экспертизой на рынке, программа подготовки и развития студентов является чуть ли не единственной возможностью для компании обеспечить себя необходимыми компетенциями для выполнения бизнес-задач. Сами руководители видят пользу от стажировок не только в закрытии конкретной вакансии, но и воспринимают их как источник свежих идей и проектов, возможность выйти из зоны комфорта, внести вклад в развитие молодого профессионального сообщества.

ЧТО ЖДУТ ОТ СТАЖЕРА

Попадание на программу уже доказывает высокую подготовку кандидата, его соответствие принципам и ценностям компании, высокую мотивацию и проактивную позицию. При выходе стажера на работу наставник-руководитель начинает отслеживать выполнение заданий, следить за активностью и настроением — это прежде всего делается для раскрытия потенциала, направления энергии в нужное русло. В компании заметили, что благодаря такому подходу работы со стажерами руководители могут пересматривать свою деятельность и реализовывать улучшения продукта.

Стажеры в билайне — полноценные члены компании, с ними заключается трудовой договор, программа стажировки аналогична должностным инструкциям, курс для стажера и поддержка наставника позволяют сократить сроки онбординга. При этом сроки стажировки не могут превышать 12 месяцев: программа нацелена за это время подготовить стажера к позиции в команду, обеспечить возможность роста.

ВАЖНО

В среднем программу стажировок за год проходят более 60 человек. Средняя конверсия в год по переходу в штат — 40%, по направлениям Data и IT, например, каждый второй остается в компании.

КОНКРЕТНО

На стажировку в билайн могут запросто попасть студенты многих вузов. В частности, оператор активно взаимодействует с НИУ ВШЭ, МФТИ, РТУ МИРЭА, МТУСИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, НГУ и др. Программа стажировок действует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове, Казани, Воронеже, Барнауле, Уфе и Саратове.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«ОПЫТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СТАЖЕРАМИ — НА 100% ПОЗИТИВНЫЙ»

Антон Высоких, руководитель центра компетенций по дизайну и пользовательскому опыту в билайне:

- Задача нашего центра компетенций — нанимать, обучать, развивать дизайнеров и интегрировать их в продуктовые команды: своего рода внутренний аутстаффинг. Мой опыт во взаимодействии со стажерами — на 100% позитивный. Стажеры, обладающие базовыми навыками, всегда полезны для бизнеса: в зависимости от подготовки им можно поручать задачи разного уровня, они хорошо мотивированы и очень лояльны к компании, требуют больше профессиональных прикладных вложений, нежели финансовых. Есть неочевидный плюс для тех, кто становится наставником, — эта сторона тоже развивается. Навыки предоставления обратной связи и командной работы, а самое главное — наглядное доказательство важности регламентов и документации на деле, ведь для нового сотрудника это важная опора в работе. Компания благодаря стажерам развивает институт наставничества.

У нас стажеры-дизайнеры достаточно быстро осваиваются, начиная взаимодействовать не только с наставником и командой, но и с внутренним заказчиком: с одной стороны, мы, центр дизайна, говорим, как делать правильно, с другой — продукт, который говорит, что делать. Это помогает прокачать не только профессиональные навыки, но и soft skills.

В последнее время я замечаю, что качество и количество специалистов дизайнеров увеличилось. И кажется, что молодым ребятам будет пробиться сложнее, поэтому я очень рад, что наша программа стажировок продолжается и совершенствуется. Своих лучших стажеров, сегодня — уже коллег, я встретил на защите тестового задания, которое сам и разработал, на одной из обучающих платформ. Те, кто показал глубокую проработку и аккуратность, получил приглашение на программу стажировки.

«ВСЕГДА РАД ВЗЯТЬ МОЛОДЫХ РЕБЯТ В КОМАНДУ»

Александр Вендер, руководитель по разработке, департамент разработки диджитал-продуктов в билайне:

- Мы — frontend-разработка, которая трудится над проектами компании. В нашем направлении стажер находится под присмотром в среднем полгода, далее — мы даем ему больше свободы, постепенно отпускаем контроль для того, чтобы он научился самостоятельно принимать решения, в том числе и по кодам. Что касается review — мы даем возможность молодым специалистам на самом начальном этапе участвовать в этом процессе. Я очень хорошо понимаю, что опытный разработчик может делать чуть больше задач или растить молодого специалиста. Но при этом я все равно вижу перспективы в стажировке и всегда рад взять молодых ребят в команду. На мой взгляд, самый большой плюс для руководителей и компании в целом от стажировки заключается в лояльности тех сотрудников, которые выросли внутри. Для них — это первая команда, первый рост, первая работа и даже больше. Они и есть настоящие амбассадоры компании.

Программа стажировки BeeGinner давно успешно существует, но команда frontend-разработки решила поэкспериментировать и набрать стажеров по-своему. Мы создали бесплатный курс BeeInterns для тех, кто хочет начать карьеру программиста. В 2022 году закончился второй сезон программы. Каждый из команды разработал и провёл по два вебинара. Это был первый опыт преподавания и наставничества для разработчиков билайн, но все с энтузиазмом подключились к этому проекту, потому что понимали его ценность. Целеустремленность и тягу к знаниям поощряли ещё до старта курса — несколько человек не смогли выполнить тестовое задание для поступления, но они написали мне письма с обещаниями пройти все необходимые тесты во время обучения. Их приняли на курс, и через некоторое время они действительно во всём разобрались и успешно сдали задания.

Заявок на первичный скрининг поступило 500, половину отобрали для прохождения тестового задания, всего на курс было зачислено 65 человек, 20 из них на разных этапах сошли с дистанции, потому что не смогли совмещать курс и обучение в вузе. Перед четвертым модулем студентов параллельно с обучением приняли на программу стажировки BeeGinner, и они стали практиковаться на реальных задачах от команды. Всем, кто прошел программу, выдали сертификаты, 12 человек получили рекомендательные письма, двоих мы взяли в штат.

«ТЕ, КТО ПОПАЛ К НАМ В КОМАНДУ, — ИНИЦИАТИВНЫЕ И АМБИЦИОЗНЫЕ»

Егор Гайдук, директор Единого центра исследований в билайне:

- Мы занимаемся исследованиями клиентского опыта — market research, качественные исследования, проектирование клиентских путей и направление по работе с обратной связью. У меня есть опыт преподавания в вузе, поэтому взаимодействие со студентами — для меня очень привычная среда. Я всегда очень ответственно подхожу к отбору стажеров, но и отношение в команде к ним — взрослое, ребята — прежде всего перспективные молодые специалисты, а потом уже стажеры. Те, кто попал к нам в команду, — совершенно точно инициативные и амбициозные, с хорошим уровнем подготовки, уделяющие много внимания развитию и самообразованию за пределами институтских стен. С такой заинтересованностью мне как руководителю очень хорошо работать.

Я уверен, что понимание приходит через опыт, поэтому стажеры сразу интегрируются в рабочие группы для исследования и взаимодействуют с заказчиками под контролем наставника. На более сложные исследования у нас собирается большая команда со старшими экспертами и руководителями направлений, стажеры всегда привлекаются в такие команды. Наставники передают опыт и накопленные знания молодежи, а те рассказывают про новые подходы, методики и инструменты — все это мы тестируем вместе, применяем лучшее. Сотрудники, которые уже какое-то время работают с исследованиями в билайне, очень увлечены процессом, времени посмотреть по сторонам не так много. В итоге, благодаря приходу молодых ребят в команду, у нас появляется повод для внедрения новых типов исследований, освоения широкого набора инструментов. В этом большая ценность стажировок для нашего направления.

В среднем у нас в центре исследований стажеры через месяц-полтора уже решают задачи на уровне специалиста, безусловно, под присмотром и чуть медленнее. Совместно с билайн университетом мы развиваем школу клиентского опыта, в ее рамках мы проводим вебинары и тренинги. Помимо этого у нас внутри много профессиональных источников знаний — люди с экспертизой, литература, кейсы. С мая 2022 года двое (из двух) стажеров у нас закрепились в штате, сейчас еще три — на финальном этапе стажировки.

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