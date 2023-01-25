Невероятное путешествие: 15-летний «морской волчонок» заснул в порту, а проснулся запертым в трюме грузового корабля

Удивительный случай произошел в порту Бельгии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие наши читатели наверняка помнят классическую приключенческую повесть Томаса Майн Рида «Морской волчонок». В ней 12-летний мальчишка тайком пробирается в трюм грузового корабля, чтобы быть там надолго запертым ничего не подозревающей командой. В итоге, мальчик невольно совершает путешествие из Британии в Перу и по ходу сюжета борется с судовыми крысами, голодом и морской качкой. А в конце концов, вытерпев такие испытания, навсегда влюбляется в море и становится капитаном.

Очень похожая история произошла в начале этого года с 15-летним парнем по имени Фахим из Бангладеша. 12 января он играл в прятки со своими приятелями в порту Читтагонга. И чтобы его уж точно никто не нашел юный бенгалец забрался в самое труднодоступное место – морской контейнер, где и затихарился, стараясь ни единым звуком не выдать свое местоположение. Фахима, дейтсвительно, долго не находили, а теплый влажный тропический воздух его разморил. Сам не зная как, он задремал. А когда открыл глаза, оказалось, что контейнер закрыт снаружи и выбраться из него нет никакой возможности. Оставалось только ждать…

Тем временем «стальную клетку» бенгальца погрузили на контейнеровоз «Интегра», который на всех парах помчался в Малайзию. Фахим отчаянно лупил по стенкам, пытаясь привлечь внимание команды, но куда там! В открытом море на огромном корабле, у которого в трюм поместится многоэтажный дом, посторонние стуки вряд ли могли привлечь чье-то внимание.

Только в порту назначения один из докеров все-таки услышал звуки, доносящиеся из контейнера, и решил проверить груз.

Когда металлические створки распахнулись, перед изумленными рабочими предстал истощенный парень, который еле стол на ногах. Еще бы, ведь он провел в море пять дней без еды и воды. Молодого человека сразу же доставили в госпиталь, где обследовали и немного подлечили. А потом уже в полиции начали задавать вопросы.

Изначально полицейский решили, что мальчик стал жертвой торговцев людьми. Такого рода «живые посылки», к сожалению, обнаруживают довольно часто (см. "А вот еще был случай"). Но потом выяснилось, что никакая преступная сеть к этому не причастна. «Юнгу» отправили домой, к счастливой семье, которая уже и не наделась увидеть мальчика живым.

Впрочем, один вопрос так и остается без ответа: собирается ли теперь Фахим связать свою жизнь с морем, как его предшественник из книги Майн Рида, или наоборот теперь ближе, чем на километр к морскому берегу не подойдет?

А вот еще был случай

Кот путешествовал три недели, питаясь конфетами

В последние годы было зафиксировано несколько случаев, когда живых людей в грузовых контейнерах перевозили контрабандисты. Например, «безбилетников» таким образом доставляли из Азии в США или из Африки в Европу.

Прожить пару дней в контейнере не так уж и сложно, благо воздуха нескольким людям там точно хватит. Однако значительной проблемой является отсутствие света, из-за чего в этой железной коробке довольно сложно ориентироваться, да и психологически ощущения такие, словно находишься в гробу.

Не всегда подобные путешествия оканчиваются хорошо. Например, в октябре 2022 года рабочие обнаружили разложившийся труп в контейнере, которое было снято с судна, перевозившего грузы из того же бангладешского Читтагонга в малайзийский Пенанг. В 2016 году полиция в индийском порту Вишакхапатнам освободила молодого человека из пустого бангладешского контейнера, а в 2017-м в такой же ситуации оказался один из рабочих, правда его спасли из «коробки» еще на этапе погрузки.

А в 2021 году пленником грузового судна оказался бродячий кот. Он провел три недели в контейнере, который следовал из Украины в Израиль. Животное едва бы выжило в таких условиях, но ему «подфартило», что оно оказалось запертов в контейнере с коробками конфет. Благодаря этому хвостатый мог частично поддерживать свои силы, питаясь в пути сладостями.