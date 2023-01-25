День объявления о передаче Западом танков и именины Зеленского на Украине использовали, чтобы признать потерю Соледара

Канцлер ФРГ Олаф Шольц официально объявил о решении передать немецкие танки "Леопард 2" Украине и о согласии на передачу Киеву этих машин третьими странами. Фото: REUTERS

Что ни говорите, а даже на Украине противостоят нам совсем не дураки. Две недели Киев опровергал взятие Соледара силами российских военных. Сначала они говорили, что ничего не оставили, никуда не отступили и все по-прежнему обороняют, а русские врут.

Потом стали просто молчать. Как будто этого Соледара и не было никогда. Вы что, какой-такой Соледар? Первый раз слышу. Совсем, как бывшая пресс-секретарь американского президента Джен Псаки: "Обратитесь попозже, я уточню в офисе". А попозже, это как в варианте: "Я же вам сказала, чтобы приходили завтра. Что же вы все сегодня и сегодня приходите?"

Сегодня, 25-го января, официальные власти Украины признали, что ВСУ оставили Соледар. Естественно, для того, чтобы занять более выгодные и хорошо оборудованные позиции в обороне. Конечно, в изложении Киева никакого окружения не было, никто не погиб, кроме "москалей", и, что характерно, не озвучили даже дату, когда украинская сторона оставила Соледар.

Но очень характерен выбор момента, когда это прозвучало. Что же представляет из себя этот "День Д"?

Во-первых, сегодня у Зеленского день рождения. 45 лет назад он появился на свет во вполне приличной, казалось бы, советской семье, где еще был жив его дедушка, участник Великой Отечественной и орденоносец.

Но, самое главное, именно сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц официально объявил о решении передать немецкие танки "Леопард 2" Украине и о согласии на передачу Киеву этих машин третьими странами.

На Украине уже "праздник Перемоги". Конечно же, как всегда будущей, но это уже традиция. Зима, Кулеба торжествует. И Зеленский тоже. Они смогли, они выцыганили, выпросили, добились.

В любой другой день объявление об оставлении Соледара было бы воспринято, как катастрофа. Может, не такая крупная в национальных масштабах, как потеря Мариуполя, но все же, все же.

А вот сегодня – плевать. Сегодня Зеленский или Резников, да хоть Залужный могли бы сразу сказать, что и Бахмут сдали (хотя это не так, и там идут ожесточенные бои). И им бы простили и это. Потому что в украинских ушах сладкой музыкой разливаются совсем не соловьиные трели: "Леопарды", Челленджеры", "Леклерки", "Абрамсы".

Разочаруются они в них потом. Когда окажется, что это никакие не "вундерваффли", которые сами победят "москалей", переломив ход спецоперации даже без участия украинцев, а что это обычная, пусть и очень хорошая техника, которая без сноровистого и наученного экипажа – просто груда металлолома. Так уже было с "Джавелинами", "Байрактарми", "Хайцмарсами" и т.д. Но не сегодня. "Сегодня праздник у ребят. Ликует вся Бандерия".

Очень неглупо они там придумали, как обыграть потерю Соледара. В манипулировании настроениями толпы чувствуется рука мастера. Нельзя недооценивать их верткость в пиаре и в отношениях со своим населением. В итоге сейчас Зеленский повысил свой кредит доверия у населения после объявления о грядущих поставках западных танков. И теперь оно под байки о перемогах и танках более радостно пойдет на смерть, уверовав в победу и забыв уныние и горечь поражений. И вот тут день рождения Зеленского как раз та самая вишенка на торте.