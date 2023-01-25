Тинькофф расширяет стипендиальную программу для талантливых студентов до 60 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодная стипендиальная программа Тинькофф для талантливых студентов российских вузов с этого года будет расширена. Это одна из крупнейших негосударственных стипендий в России. В этом году количество участников программы вырастет в 2,5 раза до 200 человек, а общий бюджет программы составит почти 60 млн.рублей.

Кроме того, получить стипендию с этого года смогут учащиеся российских вузов из любых стран, вне зависимости от гражданства.

В этом году к стипендиальной программе Тинькофф помимо существующих треков «Разработка» и «Аналитика» добавится новое направление - «Информационная безопасность». Это сейчас одно из самых востребованных направлений в технологических компаниях всех отраслей, включая финансовую.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стипендиальная программа Тинькофф запускается второй год подряд и сегодня является одной из крупнейших негосударственных стипендий в России. На стипендию могут претендовать студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России. При этом с этого года не будет иметь значение гражданство студента. К участию в отборе будут приниматься заявки граждан любых стран, кто учится в России. Ежемесячная выплата для обладателя стипендии составит 25 тысяч рублей. Помимо этого участники получают отложенное приглашение на стажировку или работу в компании и смогут воспользоваться им после завершения стипендии. Кроме того, стипендиаты становятся частью сообщества талантливых российских студентов,а именно: получат поддержку от опытного ментора-наставника из Тинькофф, доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний.

Чтобы принять участие в конкурсе на получение стипендии, нужно до 23 апреля заполнить заявку, загрузить документы и пройти отборочное испытание на сайте Тинькофф Образования. Отборочное испытание состоит из нескольких задач по программированию, математике или информационной безопасности. После этого нужно будет пройти еще один конкурсный этап - онлайн-интервью с членами оргкомитета. При рассмотрении заявок по всем трем трекам учитываются выдающаяся академическая успеваемость студента, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, работа над собственными проектами по разработке (pet-project) и другие инициативы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финалистов стипендиальной программы выбирают члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели ИТ-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций. В прошлом году по итогам отбора финансовую и менторскую поддержку от Тинькофф получили 80 бакалавров и магистров из 23 городов России.

- Мы уже много лет развиваем программы Тинькофф Образования, а в прошлом году, открыв стипендию, увидели, насколько востребована эта инициатива. К нам пришло более 14 тысяч заявок из 54 регионов России, поэтому решили значительно расширить программу, - говорит вице-президент, директор по бизнес-технологиям Тинькофф Константин Маркелов. - В этом году 200 человек смогут претендовать на финансовую поддержку, которая не только поможет отказаться от подработки не по специальности и освободить время для обучения, но и сделать первые шаги в карьере, благодаря нашим менторам.

По словам Константина Маркелова, в будущем программа будет расширяться, добавятся новые направления для поддержки студентов, увлеченных технологиями.