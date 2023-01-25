Яндекс Такси запустил финансовый сервис для самозанятых водителей в Москве

Дебетовые карты системы МИР смогут заказать водители-партнеры Яндекс Такси, которые берут заказы как самозанятые. Карта виртуальная, ее выпускает и обслуживает АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Для оформления нужно использовать приложение Яндекс Про. При этом таксисты смогут заказать и пластиковую карту — забрать ее можно в московских Центрах для водителей.

Главное преимущество финансового инструмента для таксистов — возможность в течение трех минут после завершения заказа получить выплату за него на карту. Дополнительные сборы за это не взимаются. Другие банки могли вводить свой процент за подобные операции.

Обслуживание карты бесплатное. Предусмотрен кешбэк: 10% начисляют за оплату топлива на АЗС — если использовать для покупки любое приложение Яндекса. Еще 5% можно получить за заказы на Маркете и оплату в ресторанах быстрого питания.

Виртуальной картой можно платить в интернете. А чтобы совершать покупки бесконтактным способом в обычных магазинах, можно установить на Android-смартфон приложение Mir Pay. Впрочем, есть возможность заказать и пластиковую карту. Пока только в Москве и Санкт-Петербурге, а через несколько недель услугу запустят и в других городах по стране.