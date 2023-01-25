Яндекс предложил водителям такси в Новосибирске новый финансовый сервис

Яндекс Такси предложит самозанятым водителям-партнерам оформить дебетовую карту системы МИР. Выпуском и обслуживанием продукта занимается АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Заказать карту и впоследствии следить за поступлениями на счет и расходами можно в водительском приложении Яндекс Про.

Главное преимущество финансового инструмента для таксистов — возможность получать выплаты моментально без дополнительных сборов. Другие финучреждения и сервисы за подобную услугу могут назначать дополнительную плату. Оплата за завершенный заказ поступает на счет спустя три минуты после поездки.

Обслуживание карты бесплатное. Есть кешбэк 10% при оплате топлива на АЗС с помощью приложений Яндекса и по 5% за покупки на Маркете и оплату заказов в ресторанах быстрого питания.

Оплачивать покупки в магазинах можно бесконтактно, скачав приложение Mir Pay для Android и зарегистрировав там виртуальную карту. В ближайшие недели в Новосибирске появится возможность получить и пластиковую карту. Пока услуга доступна только в Центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге.