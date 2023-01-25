Владимир Путин рассказал студентам об украинских заградотрядах: "Своих расстреливают"

Владимир Путин по случаю Дня студента приехал в МГУ. Фото: Максим Мишин/POOL/ТАСС

Владимир Путин по случаю Дня студента приехал в МГУ. Президенту показали новый учебный центр и разработки студентов: беспилотники, биотехнологии, промышленные системы.

Глава страны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректором Московского университета Виктором Садовничевым начал изучать стенд с информацией о новом корпусе. Ректор сначала встал в центре, но столичный градоначальник его быстро поправил.

- Поставьте Владимира Владимировича посередине, а мы по бокам, - скомандовал Собянин.

Конечно, посещение МГУ в Татьянин день не могло обойтись без встречи со студентами. Каждый из ребят предлагал президенту что-то свое.

ДАВАЙТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ЛЕТОМ

Одна из учениц пожаловалась, что День студента вечно приходится либо на сессию, либо на будни, когда надо работать.

- Давайте перенесем на последнюю субботу июня! Тогда все будут свободны.

- Специально так сделали, чтоб вели себя поскромнее, - пошутил Путин, но пообещал поговорить с министром.

У студентов исстари была традиция бурно отмечать Татьянин день.

Екатерина Великая даже отдельный указ на эту тему выпустила: «Студенты, отловленные в непотребном виде в Татьянин день, не должны наказываться, а их со всей вежливостью должны сопровождать в тёплую избу, где укладывать на лавки и накрывать кожухами. А утром давать стопку для опохмелки и закуску, после чего и отпускать с Богом...»

ДЛЯ СТУДОТРЯДОВ РАНО

Один из молодых волонтеров на встрече предложил отправить в новые регионы студотряды. Чтобы молодежь помогала с восстановлением разрушенного.

- Студотряды — идея хорошая, - ответил Путин. - Я тоже принимал в них участие. Ездили на север, в Коми. Рубили лес для ЛЭП, дома строили - тяжелая работа, но полезная. Единственно, что меня останавливает — вопросы безопасности.

Президент напомнил, что украинская армия продолжает стрелять. Причем не только по нам…

- Противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, заградотряды создали. Неделю назад ребята рассказывали - в одном из населенных пунктов наши смотрят, противник впереди, а по нему стреляют. Плотный огонь, не дают отступать. Это националисты работают, а сами вперед не лезут, - рассказал глава страны.

США НЕ ПРЕКРАТИЛИ ОККУПАЦИЮ

Семнова Дарья, которая раньше училась в Австрии, пожаловалась на притеснения. Когда Россия год назад начала военную операцию, администрация университета потребовала от девушки подписать бумагу, что она это осуждает. Но Даша отказалась и вернулась домой.

В ответ Владимир Владимирович заверил студентку, что простые люди в Вене к нам относятся хорошо. А все притеснения — это происки элит.

- Советские войска были в Австрии, но они ушли добровольно. Советский Союз выступил в качестве гаранта конституции Австрии и ее нейтрального статуса. Многие рядовые граждане об этом знают и благодарны России за такую позицию, - рассказал Путин.

А дальше он напомнил, что далеко не все ушли из Европы после войны.

- Советский Союз юридически оформил прекращение оккупации Германии, а США нет! Формально на территории ФРГ до сих пор находятся оккупационные войска США. По факту так и есть. Немецкие политики говорят: «Германия никогда не была суверенным государством после окончания войны», - заявил президент.

- Время придет, суверенитет будет возвращен Европе, но нужно еще какое-то время, - добавил он.