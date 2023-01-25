Глава МИД Германии призналась: "Мы сражаемся с Россией"

Бербок проговрилась: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о передаче танков Украине странами Запада сопровождалось очередной порцией двуличного вранья со стороны западных же функционеров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО". Его поддержал и Федеральный канцлер Олаф Шольц в парламенте ФРГ, пообещавший, что Германия никогда не пошлет на Украину ни немецких солдат, ни немецкие самолеты.

Ой ли, ребятки, а не скажете, кто еще полгода назад клятвенно заверял, что хотя поставляются гаубицы, артиллерийские системы и РСЗО, речь о вступлении стран НАТо в войну против России не может идти, в отличие от того, если бы страны НАТО послали Украине тяжелые вооружения, например, танки. А до того нечто аналогичное говорили про системы ПВО.

Вот только уже и до танков дело дошло. А в будущем дойдет и до самолетов. Нынешний замглавы МИД Украины и экс-посол Киева в Германии Андрей Мельник со свойственным ему прямым хамством уже проговорился.

- Нам нужны боевые корабли, чтобы можно было защитить берег, у нас очень длинный берег. Нам также нужны подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки с моря в Черном море, - заявил Мельник в интервью RTL/NTV, обосновывая, что после танков Европа должна начать поставки Киеву истребители "Торнадо" и "Еврофайтер", а также подводные лодки.

Не оставляет фактически Мельник нам выбора – надо будет Украине этот берег подсократить до полного его изъятия с территорий Незалежной, пусть по Днепру на подлодках катается. Впрочем, и Днепр тоже для них лишнее.

Хоть бы договорились, как синхронно врать. А то получается, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая прыгала в юности на батуте, не в курсе речей своего патрона и разрушает все кружева лжи Шольца, причем не где-нибудь, а в пленарном зале на заседании ПАСЕ.

- Если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют. Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки - гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы, - видимо, утомилась Анналена от такого долгого монолога и потому перестала стесняться и рубанула прямо и откровенно. - Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру "найди виновного" в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга.

Раньше они хотя бы прикрывались словоблудием "борьбы за мир", "за ценности демократии", за "идеалы цивилизации", хотя все было понятно изначально. А сейчас признали откровенно: "Мы сражаемся против России". А мы – это США, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, НАТО в целом и их союзники. Помогают Украине в этой войне, чем могут. Португалия наскребла у себя 4 танка "Леопард". Давай, тащи в общую копилку. У Литвы танков нет, в чем признался министр обороны республики Арвидас Анашаускас, но тоже хочет поучаствовать, хоть петушком на облучке: "Но мы высказывались на встречах в формате Рамштайн. Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках".

Кстати, Бербок не первая с такими откровениями. Давеча глава дипломатии Жозеп Боррель тоже откровенно признался, что нынешний Евросоюз идет тем же путем, который до него проложили Наполеон и Гитлер. Про Карла XII, тоже был тот еще евроинтегратор, но, наверное, Жозеп в школе учился в детстве по облегченной программе и про Карла ему не рассказали.

Даже старый агент-провокатор госбезопасности Лех Валенса приподнялся тут из почти могилы. Не мог покрытый мохом русофоб пропустить такие "сладкие" для него моменты и начал поучать немцев и остальную Европу.

- Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией, - разоткровенничался Валенса. - Будущие поколения не простят нас, если мы не воспользуемся этой ошибкой Путина. Если мы хотим, чтобы наши дети в будущем жили в мире, нам нужно разобраться с Россией, а затем с Китаем.

Пасти раззявлены, слюна капает. А если вам в место дислокации ваших военных или на склад с боеприпасами в той же Польше вдруг прилетят несколько снарядов из "Гиацинта" или "Коалиции", это ведь не считается, да? Это ведь не самолеты. Как так нет? Какая агрессия?

Мы сражаемся против России… Этим все сказано. А еще, да, чуть не забыл ведь – тут Королевство Нидерландов официально сообщило, что готово передать Украине F-16 (реактивный истребитель 4-го поколения), если та попросит. А Нидерланды – страна-член НАТО.

Йенс, что там следующее за самолетами, эсминцы и подводные лодки? А закончится это передачей баллистических ракет с ядерными зарядами? Похоже, пока вам не обрезать хотелки по самое не балуйся, добром оно не кончится.