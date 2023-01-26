Кучеряво живешь: как Нагиев, Бондарчук и Розенбаум будут выглядеть с волосами

Федор Бондарчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Их блестящие черепа уже давно стали визитной карточкой на фоне уложенного волосок к волоску шоу-бизнеса. А сами они уверены, что лысина - не недостаток, а площадка для поцелуев: мол, к полированным головам женщины тянутся, как к намагниченным. А что, если знаменитым колобкам взять да и вернуть шевелюры - неужто вся харизма вмиг испарится? А может, наоборот, заиграет новыми красками?

В рамках очередного фотоэксперимента KP.RU вооружился искусственным интеллектом, чтобы расчесать привычно гладких знаменитостей. Причем, расшалившаяся нейросеть наваяла растительности не только на макушки, но и на щеки наших звёзд. Устояла ли при этом харизма, решать вам, дамы и господа. Хотя хватит одних только дам.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Дмитрий Нагиев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лысина телеведущего настолько популярна, что в Сети можно даже найти с ней (?!) интервью. Между тем, это вовсе не натуральное состояние шоумена: Нагиев уверяет, что у него полно волос, и каждое утро он вынужден брить "свой качан". Так что если отобрать у Дмитрия острые предметы, он непременно заколосится.

ГОША КУЦЕНКО

Гоша Куценко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

"Антикиллер" любит повторять, что лишился волос из-за бывшей жены Марии Порошиной. Обошлось без рукоприкладства, просто в очередной ссоре Гоша психанул и почикал свои косы до плеч (да-да, Куценко был романтично волосат), а после так и оставил - охотнее стали звать в кино на роли бандитов. Согласитесь, злодей из лохматого и полного душевного равновесия Гоши получился бы никудышный...

ФЕДОР БОНДАРЧУК

Последний раз режиссер носил волосы по молодости лет, непременно выстригая узнаваемую "пацанскую" челочку. А мы предложили Федору Сергеевичу куда более радикальный вариант, при котором он внезапно стал двойником то ли Антонио Бандераса, то ли Киану Ривза. Ах, шарман, ну, сердцеед!

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

Александр Розенбаум. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прическа барда, а точнее, полное её отсутствие неизменно с 25-ти лет: именно в этом возрасте у Розенбаума, если верить его же словам, выпали все волосы. Из-за чего это случилось, и почему облысение никак не сказалось на усах, вопрос открытый. Но ёжик с бородкой в корне меняют дело и камуфлируют морщины, благодаря чему 71-летний Александр Яковлевич сбросил пару десятков лет.

ИОСИФ ПРИГОЖИН

Иосиф Пригожин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С таким кучерявым чубчиком продюсера не узнала бы и сама Валерия, а злым языкам и в голову бы не пришло называть Пригожина Шреком. Хотя сам Иосиф лысиной гордится: мол, зато не приходится стыдливо подкрашивать седину, как другие артисты. И о былой растительности в виде черной, как смоль, шапки волос (именно так Пригожин и выглядел в юности) ему напоминают лишь кустистые брови.

ЕГОР ДРУЖИНИН

Егор Дружинин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Срочно в номер: знаменитый хореограф оказался старшим братом Михаила Галустяна! Вот что шевелюра животворящая с людьми делает... Ну а если серьезно, шансов на воссоединение "семьи" нет: говорят, Егор Дружинин в своё время лишился волос из-за стресса. Но видит в этом одни лишь плюсы: теперь не надо спешить в парикмахерскую, да и танцевать без прядей куда удобнее.