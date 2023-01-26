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26 января 2023 4:00

Кучеряво живешь: как Нагиев, Бондарчук и Розенбаум будут выглядеть с волосами

Нейросеть показала, как изменятся с появлением волос Бондарчук, Нагиев и другие лысые знаменитости
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Их блестящие черепа уже давно стали визитной карточкой на фоне уложенного волосок к волоску шоу-бизнеса. А сами они уверены, что лысина - не недостаток, а площадка для поцелуев: мол, к полированным головам женщины тянутся, как к намагниченным. А что, если знаменитым колобкам взять да и вернуть шевелюры - неужто вся харизма вмиг испарится? А может, наоборот, заиграет новыми красками?

В рамках очередного фотоэксперимента KP.RU вооружился искусственным интеллектом, чтобы расчесать привычно гладких знаменитостей. Причем, расшалившаяся нейросеть наваяла растительности не только на макушки, но и на щеки наших звёзд. Устояла ли при этом харизма, решать вам, дамы и господа. Хотя хватит одних только дам.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Дмитрий Нагиев.

Дмитрий Нагиев.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лысина телеведущего настолько популярна, что в Сети можно даже найти с ней (?!) интервью. Между тем, это вовсе не натуральное состояние шоумена: Нагиев уверяет, что у него полно волос, и каждое утро он вынужден брить "свой качан". Так что если отобрать у Дмитрия острые предметы, он непременно заколосится.

ГОША КУЦЕНКО

Гоша Куценко.

Гоша Куценко.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

"Антикиллер" любит повторять, что лишился волос из-за бывшей жены Марии Порошиной. Обошлось без рукоприкладства, просто в очередной ссоре Гоша психанул и почикал свои косы до плеч (да-да, Куценко был романтично волосат), а после так и оставил - охотнее стали звать в кино на роли бандитов. Согласитесь, злодей из лохматого и полного душевного равновесия Гоши получился бы никудышный...

ФЕДОР БОНДАРЧУК

Последний раз режиссер носил волосы по молодости лет, непременно выстригая узнаваемую "пацанскую" челочку. А мы предложили Федору Сергеевичу куда более радикальный вариант, при котором он внезапно стал двойником то ли Антонио Бандераса, то ли Киану Ривза. Ах, шарман, ну, сердцеед!

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

Александр Розенбаум.

Александр Розенбаум.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прическа барда, а точнее, полное её отсутствие неизменно с 25-ти лет: именно в этом возрасте у Розенбаума, если верить его же словам, выпали все волосы. Из-за чего это случилось, и почему облысение никак не сказалось на усах, вопрос открытый. Но ёжик с бородкой в корне меняют дело и камуфлируют морщины, благодаря чему 71-летний Александр Яковлевич сбросил пару десятков лет.

ИОСИФ ПРИГОЖИН

Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

С таким кучерявым чубчиком продюсера не узнала бы и сама Валерия, а злым языкам и в голову бы не пришло называть Пригожина Шреком. Хотя сам Иосиф лысиной гордится: мол, зато не приходится стыдливо подкрашивать седину, как другие артисты. И о былой растительности в виде черной, как смоль, шапки волос (именно так Пригожин и выглядел в юности) ему напоминают лишь кустистые брови.

ЕГОР ДРУЖИНИН

Егор Дружинин.

Егор Дружинин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Срочно в номер: знаменитый хореограф оказался старшим братом Михаила Галустяна! Вот что шевелюра животворящая с людьми делает... Ну а если серьезно, шансов на воссоединение "семьи" нет: говорят, Егор Дружинин в своё время лишился волос из-за стресса. Но видит в этом одни лишь плюсы: теперь не надо спешить в парикмахерскую, да и танцевать без прядей куда удобнее.

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