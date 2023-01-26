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Политика26 января 2023 12:38

«Человеческие почки можно вырезать в прифронтовых условиях»: В Европе рассказали об украинских солдатах, которые становятся донорами органов

Западные журналисты удивлены, что разрешающий это закон появился на Украине еще до начала СВО
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Украинские военные становятся не только подопытными кроликами для медицинских экспериментов западных ученых, но и донорами органов.

Украинские военные становятся не только подопытными кроликами для медицинских экспериментов западных ученых, но и донорами органов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кажется, часть европейского общества наконец-то начинает прозревать. Французское издание Le Grand Soir опубликовало материал «Медицинские ужасы на Украине», где разбирает информацию о том, что украинские военные становятся не только подопытными кроликами для медицинских экспериментов западных ученых, но и донорами органов.

«Российские СМИ указывают на то, что на некоторых раненых украинских солдатах, которых перевозят для лечения в европейские госпитали, проводят испытания новых лекарств. При этом с тяжелоранеными все еще хуже: в полевом фронтовом госпитале человек, получивший смертельное ранение и готовый к трансплантации органов, стоит несколько сотен долларов… Некоторые представители Киева эти обвинения проигнорировали, некоторые поспешили назвать их российской пропагандой. Но не все так просто!» - считает издание.

Журналист Le Grand Soir Батко Милачич считает, что «некоторые косвенные доказательства были предоставлены самими украинцами». И не только украинцами. Например, после того, как Россия обнародовала данные об американских лабораториях на Украине и экспериментах над местными жителями, США признали: да, есть такое. Но оговорились, что все соответствовало условиям безопасности.

На некоторых раненых украинских солдатах, которых перевозят для лечения в европейские госпитали, проводят испытания новых лекарств.

На некоторых раненых украинских солдатах, которых перевозят для лечения в европейские госпитали, проводят испытания новых лекарств.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот теперь самое интересное.

«Еще до начала боевых действий, 16 декабря 2021 года (то есть за два с лишним месяцев до СВО, - Авт.), Верховная Рада Украины приняла закон, который разрешает извлечение органов у умерших без нотариально заверенного согласия самих умерших или их официальных представителей», - констатирует издание.

Да и сам термин «официальный представитель» в данном случае прописан весьма туманно. Например, таковым может быть вообще посторонний человек, который отвечает за погребение гражданина Украины. Соответственно, в военное время статус официального представителя может быть возложен на командира подразделения.

Словом, после таких фактов даже у европейских журналистов складывается впечатление, что Украина действительно готовилась к войне. И как будто даже заранее продумывала, на чем здесь можно будет заработать.

«На самом деле опытный хирург может провести операцию по трансплантации человеческой почки за 15 минут. Это можно делать даже в полевых условиях прифронтового госпиталя. При этом донорские очки весьма востребованы на медицинском рынке США и Европы».

На самом деле опытный хирург может провести операцию по трансплантации человеческой почки за 15 минут.

На самом деле опытный хирург может провести операцию по трансплантации человеческой почки за 15 минут.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы задаются вопросом: сколько же подобных операций могло быть проведено на украинской стороне за вот уже год с начала СВО? И вспоминают про печально известные списки пропавших без вести украинских военных. Напомним, 14 декабря 2022-го хакеры из группировки Anarchist Kombatant заявили, что взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ. И обнаружили там доклад о пропавших без вести солдатах незалежной. В этом списке 35 382 человека - более 2 тысяч печатных листов ФИО, воинских званий, личных номеров и так далее.

Автор Le Grand Soir недоумевает: не слишком ли это много для армии, генералы которой заявляют, что уверено держат фронт? И куда девались эти 35 тысяч человек на самом деле? Убиты? Взяты в плен? Но в таком случае число реальных украинских пленных мог бы обнародовать Красный Крест. Словом, у французов все больше вопросов к Украине, методике их подсчетов и неполживости.

«Можно предположить, что на самом деле эти более 35 тысяч человек были где-то захоронены, кремированы либо просто брошены на полях боев. Это идеальные условия для работы черных трансплантологов. Российские правозащитники уверены, что хирурги извлекают подходящие органы из раненых, но еще живых солдат с разрешения украинского командования».

Как известно, раненых украинских солдат доставляются с фронта и на лечение в больницы Европейского Союза.

Как известно, раненых украинских солдат доставляются с фронта и на лечение в больницы Европейского Союза.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское издание размышляет о том, что во время предыдущих больших войн были совершены значительные прорывы в медицине. Так, после Первой мировой войны врачи научились более эффективно лечить отравления и делать пластические операции. После Второй мировой начали массово применять антибиотики. И российское СВО на Украине, похоже, будет использовано западными учеными как полигон для новых разработок.

Как известно, раненых украинских солдат доставляются с фронта и на лечение в больницы Европейского Союза. Например, в госпиталь немецкого города Аахен.

«Сотни украинцев получают экспериментальные препараты - об этом говорят и сами солдаты. Но этично ли тестировать на них такие лекарства, процедуры и алгоритмы лечения?» - задается вопросом Le Grand Soir.

Органы, взятые у мертвых украинцев, спасут жизни многих тысяч европейцев и американцев.

Органы, взятые у мертвых украинцев, спасут жизни многих тысяч европейцев и американцев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В статье подчеркивается, что речь идет о препаратах, которые не прошли сертификацию и находятся в разработке. То есть, в чистом виде эксперимент на живых людях. И Германия, похоже, становится новой испытательной площадкой - не туда ли, мол, переедут с воюющей Украины те самые американские лаборатории?

Журналист издания рассуждает, что Европа может оценивать такой богатый материал для экспериментов и поток донорских органов как некие медицинские «бонусы» за свою пострадавшую из-за антироссийских санкций экономику. То есть благодаря несчастным украинским раненым «европейская медицина получит значительный импульс для своего развития».

«Органы, взятые у мертвых украинцев, спасут жизни многих тысяч европейцев и американцев. Но разве не аморально использовать войну для развития медицинской науки и системы здравоохранения? Каждый европеец должен сам ответить на этот вопрос. Для начала - вспомнив Менгеле, Эйхмана и других «врачей» Третьего рейха».

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