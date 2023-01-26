Приборы, которые должны быть в каждом загородном доме

Варочная поверхность Hyundai HHE 6485 BG

Электрический снегоуборщик Starwind EST-2000

С электрическим снегоуборщиком Starwind EST-2000 вы забудете о существовании лопаты и тяжкой уборки снега с территории! Прибор предназначен для бытового использования и работает от электрической сети 230 В. Модель Starwind EST-2000 оснащена электродвигателем в 2000 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин. Такая комплектация обеспечивает выброс снега на расстояние до 9 метров, направление выброса снега регулируется до 180°. Благодаря ширине захвата снега в 46 см снегоуборщик быстро справится с уборкой придомовой территории, автомобильной парковки или дорожек. Снегоуборочная машина Starwind оснащена эргономичной прорезиненной рукояткой для комфортной работы, а также защитой от случайного запуска для безопасной эксплуатации.

Варочная поверхность Hyundai HHE 6485 BG

Электрическая варочная поверхность Hyundai HHE 6485 BG выделяется современным стильным дизайном, простым управлением, которое может освоить любой пользователь, и быстрым нагревом. Нагрев конфорок у Hyundai HHE 6485 BG осуществляется за считанные секунды – вместо долгого ожидания вы можете сразу приступить к приготовлению пищи и быстро довести воду до кипения. Регулировка степени нагрева состоит из 9 уровней с постоянным отображением заданного значения. Главная особенность модели – двойная конфорка с мощностью 2200 Вт. В зависимости от диаметра посуды можно использовать ее центральную зону или расширенную часть общим диаметром 23 см. Панель управления состоит из кнопок включения четырех отличающихся по размеру конфорок и из регуляторов нагрева. Дополнительные элементы активируют таймер на 99 минут и блокируют панель во время приготовления блюд.

Увлажнитель воздуха Starwind SHC1535

В любое время года взрослым и детям важен правильный микроклимат и влажность воздуха. Летом воздух сушат работающие кондиционеры, а осенью и зимой уровень влажности снижают работающие отопительные приборы. Справиться с негативным влиянием сухого воздуха поможет увлажнитель воздуха Starwind SHC1535 из серии Limited Edition! Резервуар для воды Starwind SHC1535 вмещает до 4,5 литров и обеспечивает более 12 часов беспрерывной работы. Увлажнитель оснащен сенсорным управлением и встроенными режимами работы: IQ - самостоятельно подберет оптимальную скорость увлажнения, в зависимости от уровня влажности окружающего воздуха. Ночной режим работает с выключенной индикацией – чтобы ничто не мешало полноценному отдыху. Встроенная световая индикация может менять цвета в зависимости от текущего уровня влажности в комнате. При низком уровне воды прибор самостоятельно выключится. Особенностями модели являются наличие фильтра предварительной очистки Pre-Filter, который очищает воздух от крупных фрагментов пыли, и защищает внутренности прибора от засорения и капсулы для ароматических масел, с ней можно создать целую ароматерапию и расслабиться после тяжелого дня.

Кухонная машина Hyundai HYM-S7451

Многофункциональная кухонная машина Hyundai HYM-S7451 в разы упростит жизнь любой хозяйки! Прибор объединяет в одном удобном корпусе мясорубку, блендер и планетарный миксер. Мощность двигателя (1400 Вт) обеспечивает одинаково качественное функционирование в любом из доступных режимов, а чаша объемом 5 литров поможет приготовить большую порцию теста или крема. Управление кухонной машиной Hyundai HYM-S7451 интуитивно понятно, осуществляется одним поворотным регулятором, который отвечает за регулировку скорости работы, всего у прибора 6 скоростей. С таким прибором не придется отдельно покупать технику для перемалывания фарша, замешивания теста и приготовления смузи, достаточно одной кухонной машины.