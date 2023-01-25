Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Маслянский поразил националистов из ЗРК

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил обращать внимание даже на мелочи: «Великие приключения происходят от малых причин»!

УНИЧТОЖИЛ ДЕСАНТ БОЕВИКОВ

Гвардии старший лейтенант Амир ШАХБАНОВ

Гвардии старший лейтенант Амир ШАХБАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских войск около одной из водных преград с целью предотвращения высадки ДРГ противника в заданном районе. Оценив обстановку, Амир скрытно, в сложных метеоусловиях несмотря на регулярные обстрелы со стороны националистов, силами подчиненных оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами. Боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку десантирования на берег, подконтрольный нашим войскам. Установленные инженерные сооружения гвардии старшим лейтенантом Шахбановым и его подчиненными не позволили боевикам закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашим рубежам. Снизив темп продвижения, националисты оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены».

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ИЗ ЗРК ПО МИНОМЕТУ

Старший лейтенант Владислав МАСЛЯНСКИЙ

Старший лейтенант Владислав МАСЛЯНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского, находясь на тщательно замаскированной позиции, в ходе попытки наступления украинских боевиков уничтожал средства воздушного нападения противника. Как только вражеский беспилотник оказался над районом действия расчета в зоне достижения средств противовоздушной обороны, Маслянский выполнил пуск ракет и уничтожил дрон украинских националистов. После чего расчет ЗРК оперативно покинул район, чтобы не попасть под ответный артиллерийский обстрел. При смене позиции, Маслянский заметил минометную позицию националистов, с которой противник готовился открыть огонь. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Маслянский принял нестандартное решение: произвел пуск зенитной управляемой ракеты комплекса прямой наводкой по наземной цели. Ракета успешно поразила противника на позиции, что позволило сохранить жизни личного состава расчета и не допустить вывода из строя вооружения и военной техники. В ходе боевых действий на данном направлении зенитным ракетным расчетом старшего лейтенанта Владислава Маслянского было сбитых пять беспилотников противника».