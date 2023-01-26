Военная спецоперация на Украине 26 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России официально заявило о выходе на выгодные рубежи на Запорожском направлении. Российские военные продолжают активно и методично уничтожать немецкие и польские гаубицы, украинских националистов и других наемников киевского режима

Соединённые Штаты выразили надежду на то, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят "захватить утраченные территории, включая полуостров Крым". Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках нового пакета американской военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по телефону подробно обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом возможную передачу "принципиально новых типов вооружения".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года.