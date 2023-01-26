«Требуют продать сперматозоид и отменяют свадьбы ради одного свидания»: звезда фильма «Все будет хорошо» разоткровенничался о поклонницах

Александра мечтает родить сына актеру и ради этого отменила свадьбу. Фото: Личный архив

Заметно поредевшие волосы, второй подбородок и пивной животик - в 49 лет актер Марк Горонок уже не тот красавчик, что вскружил головы миллионам россиянок в 90-х после двух главных ролей в популярных фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна». За плечами рухнувшая театральная карьера, два развода, серьезная авария, после которой сам актёр долго восстанавливался, а его мама осталась инвалидом, но Горонка, как оказалось, рано вычеркивать из списка секс-символов. Сейчас, после развода со второй женой, который в лучших традициях киношных драм не обошелся без взаимных обвинений в изменах, Марк с новой силой ощутил на себе пристальное внимание поклонниц.

Чувствую себя героем собственного сезона «Холостяка». Отбоя нет от женского внимания. Пишут в соцсети, ищут мой телефон, караулят у дома, - с ухмылкой то ли жалуется, то ли хвастается Марк Горонок.

«ОНА МНЕ ВСЮ ДУШУ ВЫТРЕПАЛА»

Но за гримасой актер скрывает совсем невеселые эмоции. Он шокирован поведением некоторых своих почитательниц.

"Я думал, что меня уже ничем не удивить, пока одна из дам не потребовала, чтобы я стал для нее донором спермы. Она настолько была одержима идеей родить от меня ребенка из пробирки, что умудрилась найти мой телефон и даже гонорар мне предложила - сто тысяч рублей", - признается актер.

Эпопея с выбиванием донорского сперматозоида длилась больше месяца.

"Она мне всю душу вытрепала и не только мне. Дошло до того, что стала писать и звонить моей бывшей жене, стараясь заполучить ее в сторонники. Аня была в ужасе от назойливости и от дикости самого предложения", - сетует Марк Горонок.

Фото: Личный архив

ПРИГЛАСИЛА ВЕСТИ СВАДЬБУ

Сейчас та фанатка притихла, но едва актер успел вздохнуть свободно, появилась новая преследовательница. Александре 39 лет, как и Марк Горонок она живет в Санкт-Петербурге. Женщина работает администратором в одном из питерских кафе, у нее двое детей, третьего мечтает родить от актера.

"Этой даме не нужен донорский сперматозоид, она всерьез хочет меня на себе женить. Причем познакомились мы, обсуждая сценарий ее свадьбы с другим мужчиной. Она пригласила меня быть ведущим на их торжестве. В переписке обсудили гонорар, потом назначили встречу в кафе, чтобы пробежаться по сценарию. На встречу она пришла без жениха и тут же началось: люблю - не могу, свадьбу отменю, буду только твоей", - вспоминает Горонок.

Актер уверяет, что сразу осадил влюбленную в него чужую невесту. Но у Александры другая версия событий.

"Я действительно люблю Марка ещё с тех пор, как девчонкой увидела его в фильме «Все будет хорошо», - призналась Александра. - Когда увидела его на той встрече, только утвердилась в своих чувствах и сразу поняла, что свадьбу надо отменять. Марку во всем призналась и после кафе мы поехали ко мне домой".

По словам женщины, у них с актером случился роман. В качестве доказательства - одно совместное фото.

"Когда он ответил взаимностью, я была счастлива. Но все быстро закончилось и Марк пропал: перестал отвечать на звонки и смс, - жалуется влюбленная поклонница. - Но я буду и дальше добиваться его сердца. Уверена, что именно со мной он станет счастливым мужем и отцом нашего будущего ребенка".

Актер же уверяет, что никакого романа не было, а все общение с Сашей, скорее, походит на преследование.

"Звонки с незнакомых номеров, сообщения, которые она пишет не только мне, но и всем моим знакомым. Я просто уже устал от такого напора. Всерьез думаю обратиться в суд или полицию", - поделился Марк Горонок.

А эта фанатка в попытках купить сперматозоид кумира, писала бывшей жене актера. Фото: Личный архив

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Впрочем, надежды избавиться от преследования с помощью правоохранительных органов весьма зыбки.

"Ко мне не раз обращались певцы, актеры и другие публичные люди, попавшие в подробную ситуацию. Атаки влюбленных фанатов портят им жизнь. В юридической плоскости решить эту проблему невозможно. На сегодняшний день в российском законодательстве существует пробел, Нет такого понятия, как преследование. До момента появления ситуации, которая будет подпадать под действие уголовного или административного кодекса, проще говоря, покалечил, убил, ограбил, решить проблему юридически не представляется возможным", - прокомментировал Ринат Бичурин, председатель гильдии адвокатов «Бичурин и партнеры».

Выходит, самое верное средство от фанаток - новые отношения.

"Когда я был а браке, таких атак безумных не было", - говорит Горонок.

Долго ли ждать новой свадьбы и свободно ли сердце киношного секс-символа из 90-х, ответ на эти вопросы Марк решил оставить за кадром.

"Пусть это останется секретом", - интригует актер.

ДОСЬЕ «КП»

Марк Горонок родился 17 ноября 1973 года.

В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую театральную академию (курс Астрахана). Сразу после выпуска он сыграл главные роли в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Всего актер исполнил 25 ролей в кино, в разные годы работал в Ленкоме и других театрах страны. Был дважды женат, от второго брака есть дочь.