«А где шпагат?»: Обнажившуюся в купели Собчак сравнили с Волочковой

Ксения Собчак (слева) снялась в бикини на Алтае. Подписчики сравнили ее с Анастасией Волочковой (справа). Фото: соцсети.

Зима, ледяная купель, зеленые веники, бикини и банная шапочка – узнаете фирменный стиль Волочковой? Анастасия – горячая поклонница русской бани. На своем подмосковном участке балерина установила специальную емкость, в которую она окунается после парной. Соцсети артистки постоянно пополняются свежими кадрами, на которых она, в купальнике или без, делает свой фирменный шпагат в купели с холодной водой.

«Заклятая» подруга балерины Ксения Собчак не раз высмеивала Анастасию за ее увлечение подобными снимками. Но, как выяснилось, ничто человеческое не чуждо и самой телеведущей. Во время отдыха на Алтае Ксения устроила фотосессию в бикини после бани.

На фото 41-летняя журналистка, одетая в купальник с лифом-бандо, позирует в купели в лесу. В руках она держит еловые ветки и шапку для бани.

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», - написала Ксения в подписи к снимкам.

Телеведущая обнажилась в купели. Фото: соцсети.

В комментариях подписчики Ксении тут же вспомнили про Волочкову. Они считают, что Ксения в бикини выглядит ничуть не хуже балерины. Не хватает только шпагата.

«Раскрыли внутреннюю Волочкову?», «Волочкова отдыхает», «А где шпагат?», «Без шпагата не то», - пишут пользователи Сети.

Ксения не раз рассказывала, что она – фанат бани. В своем новом загородном доме в поселке «Горки-8» телеведущая устроила целый спа-комплекс. В отдельном крыле особняка разместились баня, хамам и бассейн олимпийских размеров. В выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», посвященном ее хоромам, телеведущая призналась, что для банных процедур нанимает двух мужчин. Перед банщиками ставится задача - как следует отхлестать ее вениками.

Собчак, как и Волочкова, - горячая поклонника русской бани. Но шпагаты в купели делать не может. Фото: кадр видео.

«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прям дерут меня, как сидорову козу. Вот прям вениками, так, что я ору», – рассказала Ксения.

В бассейне загородного дома по субботам тренируется ее сын Платон. Журналистка говорит, что обязательно наблюдает за тренировками сына и радуется его спортивным успехам.