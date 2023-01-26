Из бедного сенатора в миллионеры: В США посчитали деньги Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В свою бытность сенатором от штата Делавэр (а этот пост Джо Байден занимал более 35 лет – с 1973 по 2009 год), нынешний президент США не стеснялся назвать себя самым бедным членом американского Конгресса.

Все изменилось после избрания Байдена вице-президентом во времена правления Барака Обамы.

Как вице-президент Байден получал $230 тысяч заработной платы в год, однако это было далеко не единственными его средствами к существованию. Так в последний год президентства Обамы Байден Сонный Джо задекларировал около $1 миллиона дохода, большую часть из которого составили выплаты за различные выступления.

По итогам 2017 года Джо и Джилл Байдены официально заработали $11 миллионов, а в следующем году – еще $4,5 миллиона.

Известно, что примерно $500 тысяч Байден получил в 2017 году за работу в Центре Пенна, и в этом же году он и его супруга подписали совместный контракт на три книги стоимостью в $8 миллионов. Согласно распределенным ролям, Джилл Байден должна была написать одну книгу, а Джо две.

Кроме того, в активах Байденов числится недешевая недвижимость в штате Делавэр, которую семья удачно сдает, получая на это несколько тысяч долларов в месяц.

С момента избрания президентом США Джо Байден получает зарплату в размере $400 тысяч в год, а еще супруги имеют очень неплохую пенсию.

Однако, по мнению экспертов, все перечисленное – лишь вершина айсберга. Основные деньги главный покровитель киевского режима получает в виде откатов через своего сына Хантера, который как-то жаловался, что большая часть его заработков уходит на обеспечение отца и мачехи.