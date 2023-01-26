Топ-модель и актрису Хайди Клум затравили в Сети

Хайди Клум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

49-летняя Хайди Клум - немецкая супермодель, актриса и телеведущая. И возраст не мешает ей носить прозрачную одежду, оголяться перед камерой, танцевать и фотографироваться в нижнем белье. Раскрепощённая Хайди может позволить себе абсолютно всё.

Однако ни одна звезда не может обойтись без осуждений и даже ненависти. В комментариях под её постами в соцсетях частенько можно встретить осуждение: «Бабушка, прими успокоительное» или «Надень хоть что-нибудь! Стыдно должно быть появляться в твоем возрасте в таком виде».

Но все эти слова ничуть не задевают Клум. Вероятно, она старается для своего молодого мужа. Уже 3 года как она состоит в браке с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который моложе своей супруги на 17 лет.

Разница в возрасте не является помехой для их отношений, пара дополняет друг друга во всём. Их объединяет совместный отдых: катание на гидроциклах, купание в море, а так же времяпрепровождение с 4 детьми Клум от первого брака. Том прекрасно с ними ладит.

Но в Сети даже на это находятся гневные комментарии: «Показуха», «Всё это ненадолго». На что Хайди дала ответ: «Нужно просто жить счастливой жизнью, не беспокоясь о том, что подумают люди. Ведь беспокойство ведёт к появлению морщин».

А ведь она совершенно права! Надо наслаждаться своей жизнью и любить себя в любом возрасте.