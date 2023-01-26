Опальный принц Эндрю пообещал обнародовать сенсационные данные

Принц Эндрю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Эндрю, фактически ставший изгоем из-за своей связи с филантропом-педофилом Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии, пообещал в скором будущем обнародовать некие сенсационные данные, которые, по его словам, помогут восстановить его доброе имя.

О каких именно сведениях идет речь – пока неясно, но эксперт по королевским делам журналист Ричард Эден говорит о том, что информация, которую готовится огласить принц Эндрю, может изменить отношение к нему.

– Он говорит, что будут преданы огласке подробности, которые изменят отношение общественности к его персоне, и что это произойдет в следующем месяце, – сообщил Эден.

Ранее появилась информация, что принц намерен обратиться в суд с жалобой на Вирджинию Джуффре (в девичестве Робертс), которая и обвинила члена британской королевской семьи в изнасиловании.

Говорят, что поводом для иска со стороны Эндрю стали слова подруги Эпштейна Гислейн Максвелл о том, что принц никогда не встречался с Робертс, а облетевший весь мир снимок, где он обнимает девушку за талию, является подделкой.

Также ходят слухи, что Карл III поддерживает своего брата в его стремлении реабилитироваться в глазах общественности, но делает это тайно, чтобы не навредить собственной репутации.