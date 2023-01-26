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Политика26 января 2023 8:12

Росгвардеец вернулся из СВО и сделал предложение невесте

Торжественная встреча возлюбленных прошла на перроне вокзала Иркутска
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Военнослужащий полка оперативного назначения Росгвардии рядовой Егор К. пообещал себе, что как только вернется домой из зоны специальной военной операции создаст семью. Слово свое сдержал: вышел из поезда на перрон вокзала Иркутска и встал на колено. Он сделал предложение своей девушке, которая его ждала из служебной командировки.

Егор протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него замуж. Под бурные аплодисменты всех присутствующих девушка Яна уверенно ответила согласием.

«Молодые люди давно хотели обручиться, но военнослужащего направили в зону проведения специальной военной операции. Тем не менее, предложение для невесты стало неожиданностью. Теперь в планах у молодых в ближайшее время сыграть свадьбу и построить крепкую и дружную семью», - прокомментировали в Росгвардии.

Присутствующие на перроне бойцы Росгвардии поздравили молодых и пожелали им счастья.

Отметим, что в июле так поступил, вернувшись из коммандировки старший сержант Росгвардии Станислав П. А в декабре сразу два росгвардейца с Камчатки сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным после возвращения из зоны СВО. Одна невеста приехала встречать возлюбленного в костюме снегурочки.

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