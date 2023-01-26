Звезды, чью жизнь испортили скандалы: До чего пороки и болезни довели Удовиченко, Светличную и Николаева

Лариса Удовиченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды стараются скрывать неприглядные истории со своим участием. Но иногда масштаб ЧП не позволяет этого сделать. Рассказываем о последствиях самых громких и актуальных скандалов с участием известных актеров.

Как ссора Садальского до реанимации довела

71-летний Стас Садальский на этой неделе сутки провел в реанимации. Заслуженного артиста «Скорая» привезла в Боткинскую больницу, где его с внутренним кровотечением госпитализировали в реанимационное отделение. Доктора спасли жизнь Садальского, и уже через неделю он собирается на гастроли. Но ситуация была серьезная: падение давления, резкие боли – оказалось, что это внутреннее кровотечение. По предположению артиста спровоцировали кровотечение ряд проблем: прием разжижающих кровь препаратов, а также лимона и имбиря (но это все было его жизни и раньше), а также серьезные переживания. Последний месяц Садальский жил в эпицентре скандала, который сам же и устроил.

Сначала Станислав Юрьевич в интервью и соцсетях прошелся по директору театра «Ленком»: обвинил и в наличии второго гражданстве – Марк Варшавер опроверг KP.RU этот факт. И в том, что Варшавер «выпер» из Ленкома актрису Александру Захарову (ее отец Марк Захаров руководил театром свыше 40 лет). Садальский намекнул, что эту сплетню ему принесла актриса «Ленкома» Татьяна Кравченко. Театр официально ответил: «Александра Марковна продолжает не только играть в спектаклях театра «Вишневый Сад» и «Женитьба Фигаро», но и получать довольно приличную зарплату в 158000 рублей в месяц. Кроме того, она получает пенсию и ежемесячную надбавку в 30 000 как народная артистка РФ. Так что на статус и финансовое положение известной актрисы никто не посягал. Разве что сам Садальский и издания, распространяющие ложь. Театр вынужден подать судебный иск за данные деяния».

Станислав Садальский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иск от Ленкома к Садальскому будет за клевету. Второй иск за клевету к Садальскому подает народная артистка (звезда сериала «Сваты») Татьяна Кравченко. Последнее время Кравченко подрабатывала в антрепризном спектакле «Гвоздь сезона» - она и Садальский играют в постановке главные роли. В январе Кравченко не приехала играть эту постановку в Питер, в последний момент ей нашли замену. Садальский был в бешенстве: намекнул на отсутствие Кравченко из-за проблем с алкоголем. Татьяна Кравченко сообщила KP.RU о том, что подает на Садальского в суд: «То, что Садальский говорил относительно нашего театра – это чудовищная ложь. То, что он говорит обо мне – это подлый и оскорбительный бред. Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету». Татьяна Эдуардовна заверила, что отказалась выходить с Садальским на одну сцену из-за того, что он распространяет ложь о театре Ленком и его директоре. Также она ничего не говорила об увольнении Захаровой, так как актриса работает в театре. Кравченко настроена наказать Садальского. А Станислав Юрьевич не теряет оптимизма: как только вышел из реанимации и взял в руки телефон стал шутить, что оказался в больнице из-за «колдовства» экс-подруги Татьяны Кравченко. Судов Садальский не боится (ему не впервой), однако расставаться с деньгами артисту не хочется – за клевету часто наказывают штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Как Удовиченко стала «алкоголичкой»

67-летняя Лариса Удовиченко в конце 2022 года упала так неудачно, что получила компрессионный перелом позвоночника. Народная артистка восстанавливается и готовится в конце февраля ввернуться к съемкам в сериале и на сцену с антрепризными спектаклями. Правда на днях Удовиченко пережила серьезное эмоциональное потрясение. Экс-муж актрисы Геннадий Болгарин, с которым она развелась больше 20 лет назад и не общалась – пришел на ток-шоу и опозорил звезду (за небольшой гонорар). Болгарин на всю страну с телеэкранов вещал: «Она упала дома, упала неудачно. Вызвали «Скорую», оказали помощь, повезли в больницу. С Ларисой такое ни в первый раз. Она как выпьет - ее на подвиги тянет: лампочку прикрутить, картину перевесить…» Удовиченко так расстроилась из-за этой клеветы, что плакала несколько дней – об этом говорят ее коллеги и друзья. Ларису Ивановну уговаривают подавать в суд за клевету, а она пока раздумывает – решает стоит ли привлекать внимание к себе, ведь тогда ее будут еще чаще обсуждать в скандальных телеэфирах.

Выступление экс-мужа заставило Удовиченко сообщить подробности ЧП: она упала еще в ноябре на съемках, сразу же сделали операцию. Еще до новогодних праздников актриса была дома: ходит сама, носит специальный корсет, делает специальные упражнения – восстанавливается и собирается на работу в конце феврале. У Ларисы Ивановны несколько лет назад диагностировали остеопороз, она старалась быть осторожной – боялась оступиться, носила не на работе удобную обувь… Но оступилась и получила перелом. Удовиченко рассказала: «Мое падение привело к тому, что мне укрепили позвоночник, я шучу, что я теперь железная леди и ничего не боюсь».

Светлана Светличная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как Светличная заставила поставить ей диагноз

82-летняя Светлана Светличная недавно опять заставила всех обсуждать ее состояние здоровья. В очередной раз заслуженная актриса попала в больницу два месяца назад. Тогда же появилась информация, что Светлану Афанасьевну поместили в психиатрическую лечебницу, где она и останется. Мы сразу же созвонились с невесткой актрисы Ольгой Калимбет: «Она давно болеет. Крайне тяжелого состояния нет. Периодически становится лучше, когда становится хуже – обращаемся к врачам». Родственники подтвердили нам госпитализацию Светланы Светличной, однако опровергли сообщения о том, что звезду доставили в психушку, где она и останется.

Как мы узнали: в январе 2023 года Светлана Светличная продолжает проходить лечение в больнице. Близкие говорят, что она восстанавливается – возраст, давление, подбор новых таблеток, лечат последствия хронических болячек. Внучка и невестка возят передачки в больницу.

За последний год Светличная оказывалась в стационаре примерно раз в три месяца. Часто ей приписывают диагноз «деменция». Спровоцировала это сама заслуженная артистка, когда осенью 2021 года инсценировала с телевизионщиками свое исчезновение – Светлана Афанасьевна так надежно «замаскировалась», отключив телефон, что пожилого человека искали не только родные, но и волонтеры. Светличная отсиделась в гостинице (номер сняли телевизионщики) и «воскресла» на съемках ток-шоу: где получила то о чем скучала - букеты, комплименты, общение с коллегами, а сама жаловалась на скучную жизнь и родню. Многие скучали в пандемию по общению, но не до такой же степени… После телешоу Светличную вызывали к следователю: пришлось объясняться почему она скрывала от родного сына местонахождение. На передаче Светлана Афанасьевна выглядела великолепно, однако эфир обнажил такие черты артистки, как подозрительность, навязчивую идеи покинуть свою благоустроенную квартиру. Тогда коллеги звезды и предположили, что у Светличной деменция. После этой инсценировки сын актрисы Алексей Ивашов был так обижен на мать, что вспылил: «У нее деменция!» Однако позже родные артистки успокоились и отказались подтверждать этот диагноз. Внучка Светличной уверяет, что диагноза «деменция» у бабушки нет - она просто не все давние события может вспомнить. Невестка утверждает, что Светличная в силу возраста может что-то и не вспомнить, но всех узнает: «Она адекватная, ходячая, доброжелательная…» Как только врачи разрешат – Светличная отправится домой, где последняя время жила с сиделкой, которая контролировала прием таблеток, пищи, помогала в быту. А невестка, внучка или сын Светличной приезжали по очереди с продуктами и приготовленной едой. Однако коллеги артистки судачат: Светлана Афанасьевна думает, что ей 41 год, поэтому приходится заниматься со специалистами не только гимнастикой, но и когнитивной реабилитацией.

Валерий Николаев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как Николаев потерял большие деньги

57-летний Валерий Николаев в феврале 2023 года выйдет на сцену в антрепризной постановке после перерыва в работе длиной в год – актер едет на гастроли. За последние семь лет «буржуй российского кинематографа» пережил - перитонит и операцию, лечение в спецклинике от зависимостей, консультации у психиатра; а также спровоцировал несколько ДТП в пьяном виде и был лишен водительских прав до сентября 2022 года. Однако не дождался этой даты: в феврале 2022 года Николаева задержали за рулем без прав, суд отправил звезду отбывать административный арест в 15 суток в спецприемник. Там актер повел себя странно: лаял, смеялся, раздевался. Николаева госпитализировали с диагнозом биполярное расстройство (психическое заболевание) и по решению суда отправили на лечение. Николаев не возражал: подлечился и вернулся к жене и сыну.

Но работы не осталось – последний срыв был громким. Николаев не приезжал на репетиции шоу «Танцы со звездами», подвел партнершу и в феврале 2022 года покинул проект. Продюсеры вновь опасаются с ним связываться. Месяц назад Валерий Николаев дал первое интервью: сообщил, что выкарабкался с помощью друзей и родных. Актер говорит, что проблемы начались в 2016-м году после смерти отца: развилась депрессия, а он не сразу пошел к врачам… поэтому и были срывы. Николаев уверяет, что сейчас проблемы позади – он много занимается спортом, полон идей и желания работать. Актер надеется получить интересные предложения: «Опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз – появляется апатия. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана…»