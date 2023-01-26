Наши кадеты сплясали в Индии калинку-малинку

Российские кадеты из Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона Министерства обороны России впервые приняли участие в праздничных мероприятиях посвященных 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии вместе с индийскими кадетами, а также представителями еще 19 стран.

Эти пять девушек и пять юношей из России ранее не бывали в этой южно-азиатской стране. Но быстро адаптировались и даже показали себя в национальном танце.

«Участники встречи представляют свои государства – это презентация страны и культурная программа, во время которой ребята демонстрируют национальный танец. Российские кадеты представили народный танец калинка-малинка», - прокомментировали в Минобороны России.

Кадеты показали и рассказали ребятам из других стран об истории косоворотки, сарафана и кокошника. Жаль, что говорили на английском, а не на хинди.

Хозяева приготовили для кадет обширную культурную программу. Гостям провели обзорную экскурсию по столице Нью-Дели, посетили исторический город Джайпур, где расположен самый знаменитый архитектурный памятник Индии - мавзолей Тадж-Махал. Также наши кадеты посетили Национальный институт йоги.

В ходе поездке молодым людям пришлось стать настоящими дипломатическими посланцами своих стран. Их даже принял Министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

В день празднования юбилея Национального кадетского корпуса Индии российские кадеты стали участниками торжественного парада делегаций, в котором приняли участие более 2,1 тысячи кадетов из всех штатов и территорий Индии и ряда других стран.

Торжества проходят сегодня, в День Республики. Ровно 73 года назад, 26 января 1950-го Индия провозгласила свою Конституцию и стала независимой Республикой от Великобритании, которая беззастенчиво грабила эту страну с середины 18 века.