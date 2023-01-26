Андрей Никитин: «Мы ведем точечную работу с теми, кто получил ранение и вернулся из зоны СВО»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области»

«Работа с теми, кто получил ранение и вернулся из зоны СВО, ведётся точечно. Попав в социальную службу, человека сопровождают социальные работники и помогают им в решении разных вопросов, при первом контакте определяют необходимость в дополнительном лечении или медицинской реабилитации. Здесь уже подключаются областная больница, госпиталь ветеранов и реабилитационный медицинский центр», - отметил Андрей Никитин.

Губернатор Новгородской области также пояснил, что три человека уже прошли необходимый курс реабилитации.

Глава комиссии Госсовета рассказал, что в минувшем году комиссия проанализировала запросы регионов на темы, которые интересуют их в первую очередь. «Для абсолютного большинства субъектов - это вопросы реабилитации инвалидов», - указал Андрей Никитин.

Наступивший год объявлен в Новгородской области Годом социальной поддержки жителей региона.

«Основная задача - максимально позаботиться о каждом жителе региона. Большой блок мероприятий посвящен помощи инвалидам и членам их семей, под особым вниманием участники СВО и их семьи», - акцентировал Андрей Никитин и добавил, что в регионе создан Центр срочной социальной помощи семьям мобилизованных граждан и добровольцев, работающий в режиме «одного окна».

«Где-то необходима поддержка семьи, детей. И, находясь в военном госпитале, мужчины переживают за свои семьи, здесь социальная служба также оказывает необходимую помощь при содействии администраций муниципальных районов и волонтеров. У каждого жизненная ситуация своя, рассматривается всегда индивидуально», - уточник Андрей Никитин.