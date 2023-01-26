Достала даже на том свете: любовница Пьера Нарцисса угодила в громкий скандал

Шумиха вокруг имени Пьера Нарцисса не утихает и спустя полгода после его смерти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шумиха вокруг имени Пьера Нарцисса не утихает и спустя полгода после его смерти. Близких певца продолжает преследовать женщина по имени Ксения Грин, называющая себя любовницей "шоколадного зайца".

После проигранного суда вдове Валерии Калачевой, где за оскорбления Грин получила штраф в 40 тысяч рублей, дама переключилась на директора и близкого друга артиста Сергея Дворцова. Ему от "любовницы" достались СМС с угрозами, после чего Дворцов обратился в полицию.

На похоронах певца Ксения Грин заливалась слезами и интимными откровениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы попросили привлечь Ксению Грин к ответственности, - рассказал KP.RU адвокат заявителя Максим Суров. - Ее действия могут квалифицировать как административное правонарушение, например, по статье "Мелкое хулиганство" (наказание - штраф или административный арест до 15 суток. - Ред.), или даже как уголовное преступление по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (до двух лет лишения свободы. - Ред.). На реальный срок мы не рассчитываем, но все же ждем, что ее привлекут хоть к какой-то ответственности.

Сергей Дворцов написал заявление в полицию на Ксению Грин.

Между тем, оказалось, что в полиции о подвигах дамы по фамилии Грин уже наслышаны.

- К ней уже были претензии, я не первый, - поделился с KP.RU Сергей Дворцов. - Заявление моё приняли, пообещали разобраться. В ближайшее время Ксению Грин должны вызвать для дачи объяснений. Тем временем, эта женщина продолжает странно себя вести: звонит нашим общим знакомым, уверяет, что я к ней неравнодушен. У меня такое ощущение, что она неадекватна. Скажу больше: после визита в полицию я узнал, что Грин оказалась в больнице, якобы ее забрали на "скорой". Уж не знаю, специально ли это подстроено, или так случайно совпало... Но уже с других неизвестных номеров мне продолжают поступать угрозы. Последнее сообщение: "Желаю тебе сдохнуть такой же смертью, как и Нарцисс!". Это вообще нормально?

Привлекут ли самопровозглашенную любовницу Пьера Нарцисса к ответственности, станет известно в течение надели: за это время полиция должна вынести решение о возбуждении дела либо отказе.