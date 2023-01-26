Мать Артура Смольянинова* ответила на обвинения Охлобыстина: «Сын никогда не бил жену, только журналистов»

Скандалы вокруг актера не утихают Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актер Артур Смольянинов*, который раньше избегал журналистов и вспышек камер, вот уже полмесяца не сходит с первых полос российских изданий. Громкий скандал сначала вызвали его слова о том, что в случае отправки на фронт он бы принимал участие в конфликте на стороне Украины.

Подлил масло в огонь и его крестный отец Иван Охлобыстин. Актер попытался заступиться за бывшую жену Артура Дарью Мельникову, на которую после выходки Смольянинова* обрушилась волна ненависти. Но вместо этого Охлобыстин открыл общественности страшный семейный секрет: «Не травите бывшую жену Смольянинова*. Она не виновата. Он ее сильно бил», - написал артист в своих соцсетях.

И вот новая волна народного гнева в очередной раз обрушилась на Смольянинова*, а в соцсетях самой Мельниковой и вовсе начался хаос. Вскоре актриса закрыла комментарии под своими постами. Но ранее во всех интервью красавица уверяла, что с мужем они остались друзьями, разойдясь без лишних скандалов по обоюдному желанию, поэтому «Комсомолка» решила разобраться, что на самом деле происходит в их семье.

Роман закрутился прямо на съемочной площадке ФОТО: соцсети

ЭТО ВСЕГДА БЫЛО ЗАПРЕТНОЙ ТЕМОЙ

Неожиданной новостью о свадьбе «папина дочка» Дарья Мельникова огорошила близких и поклонников в 2013 году. Услышать от 20-летней актрисы заветные слова: «Я выхожу замуж!», тогда казалось просто немыслимым, ведь девушка официально ни с кем не встречалась. Оказалось, что роман со звездой «9 роты» закрутился на съемочной площадке сериала «Гетеры майора Соколова». Не знали об этом даже близкие подруги артистки.

Свадьба прошла мирно – от роскошных нарядов и масштабного праздника молодожены отказались. Отметили по-семейному. Через два года на свет появился их первый сын, названный в честь отца Артуром. В 2018 году родился и второй – Марк. И тут вдруг следующая неожиданная новость – одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса распалась. Причину развода никто из них не разглашал, поэтому, как это часто бывает, начали гулять слухи. Кто-то даже обвинял Смольянинова* в алкоголизме, но о домашнем насилии и речи не шло.

О том периоде в жизни артистки KP.RU попросила вспомнить ее коллег по театру имени Ермоловой, где Дарья служит с 2013 года.

Артисты поженились в 2013 году ФОТО: соцсети

- Мы как раз начали показывать спектакль «Утиная охота», где Даша играла. Но она забеременела вторым малышом и ушла в декрет. Поэтому об ее разводе и всех этих перипетиях мы узнали постфактум, - вспоминают коллеги артистки. – Даша никогда не рассказывала о личной жизни, и никогда не жаловалась. Для Даши эта тема всегда была закрытой. Но слухов о том, что муже ее бил не было в театре.

О своей личной жизни Мельникова действительно всегда говорила только вскользь, поэтому о том, что творилось в домашних стенах, знали только родные. В том числе и мать самого Артура, которой после слов Охлобыстина пришлось встать на защиту сына.

«ЭТО БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ»

В разговоре с KP.RU она рассказала об отношениях с бывшей невесткой.

Неожиданная новость о разводе прозвучала в 2021 году ФОТО: соцсети

- Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина, - возмутилась в разговоре с KP.RU Мария Смольянинова. Почему он так сказал, я не знаю, спросите у него.

- У них с Дарьей хорошие отношения были?

- Были и есть, - уверяет бывшая свекровь актрисы. - Дарью Мельникову никто не бил! У них были прекрасные отношения. Разошлись просто потому, что… разошлись. Как миллиарды людей расходятся. У них никогда не портились отношения. Никогда. С Дарьей я тоже прекрасно общаюсь, с внуками занимаюсь.

Тем не менее, агрессивные выходки у Смольянинова* все же были. Отрицать этого мама звезды не стала. Правда, под удар попадали не близкие люди, а навязчивые журналисты, общаться с которыми артист запретил и матери.

- До этого 10 лет он почему никому интервью не давал? Кроме тех, которые прописаны в съемочных договорах. Потому что он в принципе не любит журналистов. Не любит публиковать какую-то информацию о личной жизни. Хочет жить, как нормальные люди. Как мы, как вы. Как те, кто никак не под прицелом, - объясняет позицию сына женщина. - Вот на Дарью он не поднимал руку, а на журналистов поднимал. Когда его снимали тайком, через телефончик, то мог подойти и отнять телефон или еще что-нибудь. Он с журналистами был резок, в отличие от женщин.

ДЕТИ И ДАРЬЯ ОСТАЮТСЯ В РОССИИ

Также резко, по словам матери, Артур Смольянинов* отреагировал и на слова Охлобыстина о насилии, которые быстро растиражировала пресса.

Дарья и Артур остались в хороших отношениях ФОТО: соцсети

- Он запрещает мне ерунду читать. Сказал: «Мама, не читай всякую ***, не смотри эти все видосы». Это все, что он мог сказать. Ограждает меня. Он считает, что нормальный человек желтую прессу не читает, - смеется Мария Смольянинова.

Что касается самой Мельниковой, то она на заявление крестного отца бывшего мужа пока никак не отреагировала. Не согласилась она и отвечать на вопросы KP.RU, бросив трубку. Но главный вопрос, который повис в воздухе и волнует поклонников, звучит так: «А не собирается ли Дарья эмигрировать вслед за мужем?». Его мы задали Марии Смольяниновой.

- Нет, - твердо отвечает женщина.

- То есть и она, и дети тут останутся?

- Мы не знаем, что будет завтра, что будет через год, поэтому я не могу ответить за божий промысел, извините.

- С детьми он хорошо общается?

- Каждый день!

* - признан иноагентом

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