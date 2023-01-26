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Звезды26 января 2023 11:35

Певец SHAMAN «принял постриг» и запросил помощи у Бога

Певец SHAMAN появился в новом клипе без дредов
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Гастролирующий по России певец SHAMAN выпустил новый пронзительный клип на песню «Исповедь».

Гастролирующий по России певец SHAMAN выпустил новый пронзительный клип на песню «Исповедь».

Фото: www.youtube.com

Гастролирующий по России певец SHAMAN выпустил новый пронзительный клип на песню «Исповедь». В нем он показывает, как за внешними изменениями в душе человека могут следовать и духовные.

Как и в клипе «Вороны мои», в новом ролике заложен глубокий метафорический смысл. По сюжету лирический герой пробирается сквозь тернии и невзгоды и, оставив почти все силы, доходит до храма в глубинке России. Где символически принимает «постриг», посвящая свою жизнь богу. Сам SHAMAN буквально на съемках этого клипа и попрощался с прославившими его дредами, буквально показав, как отрекается от греховной жизни и просит прощения у Создателя.

— Я откровенно пою о том, что у меня на душе, — признается певец. — Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать.

Новая прическа символизирует и новый этап в творчестве артиста. Он продолжает выступать, готовит новый альбом и вскоре презентует новую концертную программу (Москва — 9 и 13 марта, Санкт-Петербург — 2 и 3 марта).

Клип снимали более 30 специалистов, за пару часов он набрал более 50 тысяч просмотров и под пять тысяч комментариев.

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