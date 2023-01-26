Певец SHAMAN «принял постриг» и запросил помощи у Бога

Гастролирующий по России певец SHAMAN выпустил новый пронзительный клип на песню «Исповедь». Фото: www.youtube.com

Гастролирующий по России певец SHAMAN выпустил новый пронзительный клип на песню «Исповедь». В нем он показывает, как за внешними изменениями в душе человека могут следовать и духовные.

Как и в клипе «Вороны мои», в новом ролике заложен глубокий метафорический смысл. По сюжету лирический герой пробирается сквозь тернии и невзгоды и, оставив почти все силы, доходит до храма в глубинке России. Где символически принимает «постриг», посвящая свою жизнь богу. Сам SHAMAN буквально на съемках этого клипа и попрощался с прославившими его дредами, буквально показав, как отрекается от греховной жизни и просит прощения у Создателя.

— Я откровенно пою о том, что у меня на душе, — признается певец. — Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать.

Новая прическа символизирует и новый этап в творчестве артиста. Он продолжает выступать, готовит новый альбом и вскоре презентует новую концертную программу (Москва — 9 и 13 марта, Санкт-Петербург — 2 и 3 марта).

Клип снимали более 30 специалистов, за пару часов он набрал более 50 тысяч просмотров и под пять тысяч комментариев.