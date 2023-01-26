Минобороны России заявило о занятии выгодных рубежей в Угледаре

Наши бойцы уничтожили за сутки два хранилища топлива и семь складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами

Наши войска дали возможность отметить день рождение главе киевского режима, а с утра разбудили его ударами по стратегическим объектам Киева и Запорожья. Наши морпехи с добровольцами штурмовиками под прикрытием авиации взяли трассу ведущую из Покровского в Угледар, где закрепились на окраине. С обрезанием путей доставки боепитания фактически окружили Артемовск, где в мешке в любой момент могут оказаться десятки тысяч военнослужащих ВСУ и польских наемников. Если обратить пересечение транспортных артерий на карты, то похоже, подобная в перспектива очистки от украинских националистов ждет Краматорск и Славянск.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге подтвердил большие потери ВСУ на этих участках линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 70, на Донецком направлении при занятии «Южной» группировкой войск более выгодных рубежей и позиций ликвидированы свыше 40 наемников ВСУ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия уничтожили порядка 60 украинских военнослужащих в районах Угледара, Павловки и Левадное Запорожской области.

Генерал-лейтенант отметил, что в Угледаре, Червонное и Канцеровка Запорожской области уничтожены два хранилища топлива для военной техники. В других районах наши воины за сутки сожгли много украинской артиллерии и иностранных станций слежения за воздушным пространством, а именно: две установки РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку производства США М109 «Paladin», 5 гаубиц Д-20 и «Гиацинт-Б», самоходную гаубица «Гвоздика», три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, радиолокационную станцию зенитного-ракетного комплекса С-300, а еще 7 складов артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировка войск (сил) Вооруженных Сил России, за сутки поразила 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119-ти районах.

Конашенков поблагодарил асов истребительной авиации и бойцов частей противовоздушной обороны, которые за сутки сбили над территорией ДНР двух украинских штурмовиков Су-25. Наши силы ПВО также сбили 8 беспилотников и 8 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган», «HIMARS» и «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

379 - самолетов

204 - вертолета

2956 - беспилотных летательных аппаратов

402 - зенитных ракетных комплекса

7634 - танка и другие боевые бронированные машины

990 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3921 - орудие полевой артиллерии и миномет

8180 - единиц специальной военной автомобильной техники