Александр Пашутин предложил лишать орденов и званий артистов за антироссийские выступления

С таким предложением народный артист России выступил на творческой встрече в РИА «Новости» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный артист Александр Пашутин, которому на днях исполнится 80 лет, ездил в Луганск, выступал там с концертом. Ощущение, говорит, прифронтового города.

- На каждом этаже сидели по два бойца с автоматами, - рассказал Александр Сергеевич. - В зале были ребята, которые пришли с передовой. Концерт прошел достойно. Было ли страшно? Нет... Там комендантский час, улицы пустынные. В Луганске довольно спокойно. Не скажу, чтобы пушки грохотали. Если будет возможность еще, я с удовольствием рвану туда - на Донбасс, в Луганск. В Москве мы выступали в госпитале им.Вишневского перед ранеными. Сейчас очень важно поддержать солдат.

Но есть такие артисты, который выступили с громкими заявлениями против нашей страны. Не хочется называть их имена… Не знаю, что это...То ли у них мозгов нет, то ли еще что-то. Что происходит с нашей братией?..

Вот например, актер N… (Пошутин не назвал фамилию, но вероятно он имел в виду Дмитрия Назарова - Ред.). Как он может быть народным артистом России, если он пошел против своего народа? Это же абсурд! Надо как в армии. Если провинился офицер, с него снимают звания, ордена и государственные награды. И здесь так же.

Никого осуждать не хочется. Но у нас все эстрадные певцы – народные артисты. Вот он выступил один раз на каком-то правительственном концерте, и уже - народный артист. Как такое возможно? Тем более мне непонятно, как человек, который предал родину, может иметь Орден «За заслуги перед отечеством»?...

Напомним, две недели назад были уволены из МХТ им.Чехова 65-летний Дмитрий Назаров (звезды сериала «Кухня») и его жена актриса Ольга Васильева. Худрук театра Константин Хабенский расстался с ними из-за их русофобской позиции и критики СВО.