Землянам даруют унитазы из платины и не только: Зачем к астероидам хотят запустить корабли

Компания AstroForge планирует запустить два корабля к астероидам в 2023 году Фото: Shutterstock

Стартап AstroForge намерен даровать землянам унитазы из платины – вековая мечта большевиков может стать явью. Эта частная космическая компания уже в этом году запустит к астероидам сразу два корабля, первый взлетит уже в апреле. Цель пока разведывательная: подлететь, облететь, обнюхать. Бурить пока не будут.

Самое прикольное (и немного глупое): куда летят, пока не решили. Доберутся до орбиты Луны, там зависнут, и будут подбирать подходящий астероид. А что, с Земли подобрать не могут? У компании сто аргументов, что так – лучше, но на самом деле дело в финансировании. Частные инвесторы и государство пока не готовы давать денег на такие миссии. Несколько задумок так и остались в чертежах. Эта же компания наскребла средств на старт и подлет к Луне, и решили: стартуем, долетим, а там будь что будет. Отсель, с лунной орбиты, грозить будем инвестору.

Почему денег не дают? А не верит никто. И потом, зачем добывать что-то на Таитях, если нам и здесь неплохо добывается. Понимая такие настроения, стартап сосредоточился на тематике экологии. Дескать, Земля страдает и от добычи платины, и от ее переработки, и вот мы избавим атмосферу от выбросов. На астероиде платину не только добудут, но и переплавят, так что все вредное останется там. Да, запуски ракет – тоже ого-го какой удар по атмосфере, но все-таки меньшее из зол.

Верите ли вы, что у стартапа все получится? Мы – не очень, но предполагаем, что будет так. Стартап набьет шишек и разорится. Большие компании изучат опыт, и потом, когда все будет готово, запустят сразу готовые летучие металлургические заводы. Такова незавидная роль первопроходцев.