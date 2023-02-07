Унижения от «ВСУк», нищета, ропот и отчаяние: голая правда о жизни людей в оккупированных Украиной Харьковской и Херсонской областях

«КП» попыталась выяснить, как живут люди во временно оккупированных российских городах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

Какие настроения у людей с той стороны линии боевого соприкосновения? Журналисты британского издания The Economist попытались узнать, как ощущают себя жители городов и поселков, которые уже освобождались российскими войсками, но снова оказались под контролем Киева. Начать решили с Купянска Харьковской области. И получили неожиданные результаты.

Оказалось, что в городе и окрестностях основная масса жителей настроена пророссийски. Они с радостью встретили российских военных в феврале 2022 года, а сейчас ждут их возвращения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрямую об этом, конечно, мало кто говорит – даже следы симпатии к России чреваты страшным наказанием со стороны нацистов. И все же о таких настроениях говорят даже в украинских властных структурах:

- Спустя несколько месяцев после того, как украинская армия заняла Купянск, пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими, — посетовал мэр города Андрей Беседин. – Такое положение было и до начала спецоперации. Сейчас ничего не изменилось. Перед приходом украинских войск часть людей перебралась в Россию, часть осталась.

Фото: REUTERS

Журналист с удивлением отмечает, что жители города отправляют снимки украинской военной техники в российские соцсети и при этом отказываются от помощи украинских военных.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОДНИ СЕПАРЫ!»

Мы решили проверить наблюдение англичан и отправились в социальные сети занятых Украиной городов. Конечно, длинных пророссийских «веток» обсуждений там не встретишь, а администраторы явно поддерживают киевский режим. Но вот чего там много, так это надписей «Публикация пуста». Это когда модераторы того или иного паблика цензурируют контент, быстро удаляя не согласующиеся с «линией партии» сообщения.

О содержании некоторых таких пустых публикаций можно судить по комментариям. Вот, например, что написала некая Ольга Андриенко: «Капец!!! Купянск одни сепары!!!» (Так украинцы называют тех, кто поддерживает Россию, - Ред.) Такой комментарий красноречивее, чем сам удаленный текст.

Однако - нет-нет, да прорвется. Вот, например, что пишет пользовательница Алла Хиленко в обсуждении одного из ударов по инфраструктуре: «Кто ударил - это еще большой вопрос!». Женщина намекнула, что обстрел может идти и с украинской стороны, раньше такое бывало. На нее тут же зашипели и потребовали «закрыть рот».

Но Алла оказалась не робкого десятка.

«А то что? – написала она. - СБУ натравите? Я, слава Богу, видела своими глазами все что происходит, что творит ваш фашизм. Не пугайте, я пуганная и ничего не боюсь! Но помните, что есть Судья Высший, перед которым все за свое чудовищное безумие дадут отчет!»

Надеюсь, эта смелая женщина в соцсети подписалась вымышленным именем.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПОЗОР, А НЕ ГУМАНИТАРКА»

Как живут на той стороне? Когда читаешь некоторые посты, становится понятно, почему люди ждут возвращения России. «Продам или поменяю на продукты эти препараты…» Дальше идет перечисление лекарств – Макрозид, Панзина, Бромгексин… Кто-то явно понял, что голод страшнее, чем болезни.

Некоторые посты рассказывают об отключении света – тут же следуют предложения о продаже дров, топливных брикетов, буржуек. Предлагают и генераторы, но чувствуется, что для подавляющего большинства это недосягаемая роскошь. Здесь многие вообще живут за счет гуманитарной помощи.

«По информации областных властей, в Купянск доставлено 1000 продуктовых наборов, подписывайтесь в гуманитарном штабе».

«До людей опять ничего не дошло!!!, - пишет расстроенный житель города, так и не найдя хоть кого-то, кому достался набор. - Кому и куда все это дается и передается? Вам туда надо, СБУ!»

«В последний раз привезли по коробке на человека... а, на местах коробку поделили на четверых... в пакетике сахара было чуть больше 200-300 грамм... позор, а не гуманитарка...»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В других местах ситуация не лучше. «Здравствуйте, кто может пожалуйста одолжить 50 грн на молоко для ребенка … скину фото отчет на что потратила умоляю вас ребята», - это уже Изюм, девушка явно дошла до последней черты.

А вот фотография: Херсонцы на железнодорожном вокзале заряжают телефоны. Несколько розеток, тройник на тройнике. У многих в домах нет электричества, вот и приходится искать, где подзарядиться. Для подавляющего большинства телефон – единственная связь с внешним миром. Наверное, поэтому в пабликах часто встречаются просьбы пополнить счет мобильной связи хоть несколькими гривнами. «Да уж.... С приходом ВСУк жизнь улучшилась...», - именно так – «ВСУк» – написала Валерия Нефедова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди всего этого кошмара – одно за одним предложения типа «Виза в США с Гарантией на 10 лет!» или «Групповые поездки в Польшу, Германию, Чехию, Грузию - через Крым (!!!)». Отдельной строкой прописывается: «Берем мужчин». То есть, на границе у этих ребят «все схвачено».

«Хотите еще узнать правду, люди! Рассказывайте – распространяйте, это уже и дном не назовешь, - такой пронзительный текст написала женщина по имени Лора Пищанская. - Я с поселка Антоновка, мы возле самого моста живем (тот самый Антоновский мост в Херсоне, по которому ВСУ ежедневно било из «Хаймарсов» - ред.). Натерпелись что называется... Хаты разбиты, нам еще повезло, наша частично… И вот сейчас нам приносят платежки: заборгованнicть (задолженность – ред.). Тем людям у кого дома разбомбили – само государство и разбомбило! Вчера нам принесли квитанцию 20 тыс. гривен долга за свет (почти 38 тысяч рублей – ред.). Это когда с лета уже света в доме не было, живем во времянке неотапливоемой. Так же у людей наших вымогательство с банков по просрочкам, люди лишились жилья! И мы остались сами со своим горем! Ни от местных властей, ни от государства никаких хлопот! Такого унижения от украинского государства и в страшном сне не приснится!»