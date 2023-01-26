Как Россия остановит танковую армаду НАТО на Украине: "Леопард" против "Прорыва", "Абрамсы" против Генерала Мороза

Впервые со времен Великой Отечественной, против нашей армии будут брошены немецкие танки. Фото: REUTERS

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗООПАРК"

Итак, впервые со времен Великой Отечественной, против нашей армии будут брошены немецкие танки. Даже интересно, замажут ли на них кресты? Или наоборот — дорисуют СС-овские молнии и фашистские руны украинских нацбатов?

США и другие страны НАТО наобещали Украине полчища "брони" — и танков, и боевых машин пехоты (БМП), и бронетранспортеров. Одни американцы уже готовят к отправке Киеву 31 танк "Абрамс", около 100 БМП "Брэдли" и примерно столько же боевых бронированных машин "Страйкер". Вкупе одного этого этого железа уже набирается на мотопехотную дивизию!

А еще колонии США в Европе - поляки, британцы, немцы, испанцы, датчане, голландцы, норвежцы тоже обещают "скинуться". Вскладчину только одних танков "Леопард" наберется еще под две сотни.

Немцы отгружают уже полтора десятка своих "Леопардов", англичане обещают передать 14 "Челленджеров", а французы - около 30 современных "Леклеров". Причем, танки Украине решили продать или подарить не только страны НАТО (из 30 их набралось 12), но и их союзники - Австралия, Южная Корея, Япония... Так что точно подсчитать все ее количество пока невозможно.

Шольц долго колебался, но все же пообещал Украине немецкие "Леопарды" Фото: REUTERS

Но уже понятно, что запрос главкома ВСУ генерала Залужного - "дайте мне 300 танков и 600-800 БМП и я смогу наступать, в том числе на Крым", - похоже, НАТО исполнит. Байден даже проговорился, объявляя о поставках "Абрамсов": "Украина пообещала наступать".

Все это сборище боевых машин кто-то на Западе уже прозвал "танковой коалицией". И, понятное дело, недооценивать ее нельзя. Но и заранее поднимать руки вверх никто не собирается. Давайте лучше посмотрим, - чем мы можем остановить эту танковую армаду НАТО? Могут ли наши танки или другое российское оружие ее разбить?

ТАК ЛИ СТРАШЕН ПОТОМОК ГИТЛЕРОВСКОГО "ТИГРА"

Если оценивать обещанный Киеву танковый "зоопарк", то основная угроза для нас будет исходить от немецких "Леопардов".

Судя уже по названию этой машины, она выросла в том же немецкой "зверинце", что и "Тигры" с "Пантерами", которых наши деды хорошо жгли на полях Великой Отечественной. "Ливерная колбаса" (как назвал канцлера Германии Шольца украинский посол в Берлине), как видим, не устояла под давлением США. Шольц поначалу говорил, что немецкие танки на территории бывшего СССР вызовут "нехорошие ассоциации". А теперь вот передумал. И шлет на Украину "Леопарды" с теми же немецкими крестами на боках. Эти танки даже делают на том же заводе, где когда-то клепали "Тигры", и "Пантеры".

Танки "Леопард" на учениях НАТО Фото: REUTERS

Ну и что же это за зверь такой - современная немецкая "кошка"?

Немцы считают, что их современный "Леопард" - лучший в мире и равных ему нет.

Хотя в отличие от нашего Т-90 он имеет гораздо меньшую степень защиты (про нашу машину мы еще поговорим).

Главное вооружение немца - гладкоствольная пушка калибра 120 миллиметров. Дальность прицельной стрельбы — 3,5 км, в движении — 2,5 км. Прицел для этого танка разработан фирмой Цейсс. Впрочем, он может и не понадобиться. Системы управления огнем позволяют наводчику только выбрать мишень и наложить на нее маркер. Остальное танк сделает сам.

Двигатель "Леопарда" - мощностью 1500 л.с. При весе в 55 тонн на шоссе танк можно разогнать до 72 км\ч, а по полям - до 40 км\ч.

Но есть у "Леопарда" и недостатки.

Танк большой и его сложнее "спрятать", чем российские машины.

У "Леопарда" большая маска орудия. Попадание в неё не оставляет танк без пушки.

И огромный прицел наводчика, который создаёт уязвимую зону в лобовой броне.

Ещё один недостаток - общее бронирование. Наиболее уязвим – корпус, а самое прочное место – левая часть лба башни.

В целом же - это очень серьезная машина, боевые возможности которой принижать нельзя. Ну а как рядом с "Леопардом" выглядит его главный конкурент - наш Т-90?

Танк "Леопард" Фото: REUTERS

"ЛЕОПАРД": ПОРВЕТ ЛИ НАШ "ПРОРЫВ" ГЕМАНСКУЮ "КОШКУ"?

Российский модернизированный танк Т-90 (он же - "Прорыв") по уровню защиты и вооружения намного превосходит основной немецкий «Леопард». Единственное, в чем проигрывает Т-90, так это в силовой установке - мощность двигателя меньше, чем у немца - 1100 «лошадок». Но, с другой стороны, он и полегче — вес — до 48 тонн.

Преимущество российского танка - в мощности пушки — она калибром 125 мм. А прицельный огонь Т-90 может вести на расстоянии 5 км, почти вдвое дальше «Леопарда». В таком случае немецкий танк может и не успеть приблизиться к российскому на поле боя.

Т-90 обладает мощной противоснарядной броней.

Но помимо традиционной брони и динамической защиты танк оборудован комплексом "Штора-1" –это защита от противотанковых управляемых ракет. Есть и система установки завес внешней маскировки.

Среди танков России, уже стоящих на вооружении, самый защищённый - Т-90М. Лобовая броня его башни выдержит попадание самых навороченных американских снарядов танков "Абрамс".

Танк Т-90 (он же - "Прорыв") Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ЕЩЕ В СТАЛЬНОЙ АРМАДЕ?

Кто еще кроме "Леопардов" может появиться на поле боя в украинских степях? Какие у них достоинства и слабые стороны?

Давайте кратко рассмотрим их.

"АБРАМС"

Танк США "Абрамс".

Это очень серьёзный противник.

Достоинства:

- Высокая скорострельность 105 миллиметровой пушки - до 10-12 выстрелов в минуту.

- Мощная броня лобовой части машины.

- Навигация и система опознавания "свой-чужой". Экипаж видит через космические спутники у себя на электронной карте все танки на поле боя, а главное — кто из них свой.

- Боекомплект хранится в защищённом отсеке. Это повышает живучесть машины и экипажа.

- Мощный двигатель - 1500 л.с. Газовая турбина обеспечивает быстрый старт и разгон.

- Современная электроника, отличные средства наблюдения.

Недостатки:

- Борта со слабой броней, уязвимы даже для старых гранатомётов. А задняя часть танка — даже для пушек БМП.

- Нет управляемого вооружения в отличие от большинства современных танков (что сокращает дальность огня)

- Возможно поражение башни вспомогательной силовой установки на корме даже крупнокалиберным пулемётом.

- Невозможность управлять зенитным пулемётом из башни.

- Легко поражается сверху высокоточными боеприпасами.

Танк "Абрамс" Фото: REUTERS

ЧТО ГОВОРЯТ ПРО АМЕРИКАНЦА ЭКСПЕРТЫ?

"Абрамс" - серьёзная, но крайне тяжелая машина, тяжелее всех своих "одноклассников". Вес доходит до 68 тонн.

Американцы утверждают, что благодаря этому "Абрамс" лучше защищен. Его броня считается лучшей в классе (ну у американцев все "лучшее в мире"). Но она в основном на лобовой части танка. А противотанковые ракеты используют, как правило, сбоку. Где тоньше броня. Так, например, йеменские повстанцы-хуситы подбили не менее 20 "Абрамсов".

Из-за тяжелого веса, у танка наименьший запас хода, он крайне прожорлив.

Из весомых преимуществ "Абрамса" - его бронебойные снаряды эффективнее, они разработаны недавно, а наши - еще при СССР.

Большое преимущество российских танков - они вдвое-втрое дешевле! Экспортная стоимость Т-90С - $2,5 млн, а Т-90МС - до $4 млн.

При этом новые западные танки стоят не менее $6 млн. "Абрамсы" - порядка $8-9 млн.

И, наконец, непонятно, как "Абрамс" будет себя вести в условиях Украины. До сих пор в бою их проверяли лишь на Ближнем Востоке. В песках. А на Украине сейчас — зима, снег, гололед или непролазная грязь. В интернете гуляет видео, как "Абрамс" не может заехать на заснеженный холм и сползает назад.

Впрочем, когда земля весной подсохнет и затвердеет, "Абрамс" может и порезвиться... Но! Один из ведущих российских военных экспертов Виктор Мураховский убежден, что танки НАТО плохо пригодны для боев на Украине:

- 55% территории Украины считается закрытой местностью с дальностью прямой видимости менее 500 метров. На долю дистанций до 2000 и 2500 метров — приходится всего 16% территории. К тому же не все танки стран НАТО, в отличие от российских, оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая эти два фактора, западные танки будут уверенно пробиваться из российских пушек.

"МАРДЕР"

Немецкая боевая бронемашина "Мардер"

Достоинства:

- Сильная броня для такого класса машин. Она рассчитана на защиту от 30-мм российских пушек, что стоят на наших основных БМП-2.

- Хорошая проходимость и маневренность.

- Приличное вооружение - 20-мм автоматическая пушка, пулемет и противотанковые ракеты.

"Мардер" Фото: REUTERS

Недостатки:

- Машина тяжелая - до 33 тонн.

- Броня на бортах лишила десант возможность вести огонь из машины.

- Очень дорогая и сложная в обслуживании.

"БРЭДЛИ"

Боевая машина пехоты "Брэдли" (США)

Достоинства:

- Опыт показал, что "алюминиевая" броня машины надежна и выдерживает попадание советских 30-мм снарядов.

- 25-мм автоматическая пушка позволяет эффективно бороться с легкобронированными целями и оказывать огневую поддержку пехоте.

- У "Брэдли" неплохая установка TOW самонаводящихся ракет, способных достать любой замеченный танк в радиусе 4 км.

"Бредли" Фото: REUTERS

Недостатки:

- Высокая стоимость обслуживания.

- Машина тяжелая - 35 тонн. По массе она приближается к танкам.

- Плохая проходимость и устойчивость.

- Число десантников - 6 человек при 3 членах экипажа - соотношение хуже некуда.

- По сравнению с нашими БМП машина здоровенная и это недостаток на поле боя, этого не отнять.

"СТРАЙКЕР"

"Страйкер" – боевая бронированная машина США

Достоинства:

- Броня защищает экипаж от 14,5-мм пуль с борта и кормы и 30-мм снарядов со лба.

- Пулестойкие шины оборудованы системой подкачки.

- Система цифрового обмена данных между машинами и подразделения. Сразу 7 (семь!) перископов и дисплей тепловизионной и видеокамеры.

"Страйкер" Фото: REUTERS

Недостатки:

- Слишком большие размеры при малом объеме внутри.

- Броня не "держит" современные противотанковые средства.

"ЧЕЛЛЕНДЖЕР"

"Челленджер" — основной танк Великобритании.

Достоинства:

- Один из самых защищенных танков в мире.

- Башня улучшенной конструкции (уменьшена радиолокационная заметность).

- Пушка калибра 120-мм с хромированием канала ствола, что увеличило его ресурс.

"Челленджер" Фото: REUTERS

Недостатки:

- Невысокая надежность машины.

- Неудобство работы экипажа.

- Архаичная система управления огнем.

"ЛЕКЛЕР"

Основной французский танк "Леклер"

Достоинства:

- Маневренность благодаря мощнейшему мотору 1500-сил V-8 и коробке-автомату.

- Высокая степень автоматизации систем (электронная начинка - половина стоимости танка).

- Бронирование модульное, что упрощает замену поврежденных элементов.

- Серьёзно защищена крыша башни.

- Система управления огнём учитывает все возможные поправки, включая изгиб ствола.

Недостатки:

- Машина капризная, электроника часто выходит из строя.

Сейчас во французской армии 256 танков, но из них "на ходу" только 42, остальные законсервированы, потому что нет денег их содержать.

- Нет динамической защиты (французы от нее отказались, аргументируя это опасностью для своей же пехоты).

- У "Леклера" стабилизированная 120-мм гладкоствольная пушка, что даёт большую начальную скорость полёта снаряда, но ресурс пушки - всего 400 выстрелов.

ЧЕМ МЫ БУДЕМ ВСЕ ЭТО БИТЬ

Чем мы можем уничтожить все эти "Абрамсы", "Леопарды", "Челленджеры" и "Леклеры". Ну и вместе с ними - весь "выводок" натовских БМП.

Сразу же напрашивается наш современный танк Т-90. Ну, и модернизированный Т-72Б3.

Но танковая дуэль, когда танк выезжает против танка, как на Курской дуге, в современных сражениях - большая редкость. Все это будет делаться в ходе общего боя, под прикрытием наших боевых машин поддержки танков БМПТ с грозным именем "Терминатор" (у него 4 противотанковые ракеты "Атака" с лазерным наведением и 2 гранатомёта).

Модернизированный Т-72Б3. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасны для новейших танков НАТО и российские бронебойно-подкалиберные снаряды "Свинец-1" из уранового сплава. Они способны пробить 700 мм стальной брони (это "лоб" башни "Абрамса"). А уже менее защищённые танки - "Леопард", "Челленджер" или "Леклер" будут поражаться еще чаще. В Российской армии сейчас около 2000 танков, которые могут применять такие снаряды.

Ну а из чего еще мы будем "портить западное военное имущество"?

БМПТ "Терминатор" Фото: Иван МАКЕЕВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Кочетков, полковник запаса, инженер-конструктор:

- У нас есть впечатляющий "набор" противотанковых вооружений. Но большинству из них уже полвека.

Скажем, пушка 2А46 (принятая на вооружение еще в 1970 году) или противотанковое орудие «Рапира» (созданное в конце 1960-х). Будете смеяться, но при умелом использовании, снаряды из них могут "дырявить бочину" самых современных танков НАТО.

Есть, конечно, и другие средства для борьбы с "Абрамсами" и "Леопардами". Их даже в лоб вполне могут поразить противотанковые ракеты "Вихрь-1", которые есть на вертолётах Ка-52. Они способны пробить броню до 1200 мм. А есть еще ракеты "Атака-В", которые пробивают до 1000 мм брони.

Серьезная опасность для натовских "железяк" - и противотанковый комплекс "Корнет-Д1". Например, БМП-2М запускает его ракеты залпом. В итоге, активная защита вражеского танка собьёт первую ракету, а вторая поразит цель!

По той же схеме работает и наш ручной гранатомёт РПГ-30 "Крюк" для боя на малых дистанциях, до 200 метров. Он неплох для борьбы с "Брэдли", "Страйкерами" или Мардерами".

Есть у нас и набор надежных "старичков", и более-менее современных средств: "Фагот", "Малютка", "Конкурс", "Метис", "Штурм"...

И это, - без учёта перспективных разработок, что готовятся к принятию на вооружение прямо сейчас в ускоренном темпе. Ситуация обязывает...

КАК ЗАТКНУТЬ "ДЫРЫ"

И вот здесь неизбежно встает вопрос: а можно ли уничтожить танки НАТО еще на подходе к передовой? Танк - ведь не спичечный коробок, его спрятать трудно.

Однако, бить "Калибрами" по эшелонам с боевой техникой или автострадам с тягачами - не так просто. "Калибры" бьют по стоячим целям, а не движущимся.

Неужели нет решения проблемы? Наверное, есть. Это и массированные удары по крупным узлам железных дорог, по которым эшелоны захоят с Запада на Украину. И, наконец, выброс диверсионных групп, которые будут пускать под откос эшелоны с боевой техникой. Ситуация неизбежно заставит нас искать наиболее эффективные варианты. А цель понятна - сделать поставки НАТО на Украину бессмысленными.

КОГДА НАСТУПЛЕНИЕ

Вопрос дня: когда танковая армада НАТО может дойти до поля боя? Она уже мелкими партиями сползается в Польшу. Идет обучение украинских экипажей...

Недавно польский офицер "на камеру" признался, что его сослуживцев уговаривают подписать контракт - ехать воевать в танках на Украину. Желающих мало. Но сигнал - настораживающий...

Очевидно, что украинские генералы (и их советники из США и Британии) не будут "размазывать броню" по всем 1000 километрам линии боевого соприкосновения. Они создают "железный кулак" или 2-3 «кулака» на самых важных направлениях. Самое очевидное — на запорожском направлении (с прицелом приблизиться к Крыму). Когда Украина начнет обещанное ей наступление - к весне или к лету, сказать пока трудно.

Скорее всего тогда, когда тысячи украинских вояк закончат обучение за рубежом, а вся обещанная Киеву боевая техника окажется в зоне боев.

ЧТО В ИТОГЕ

А вот тут возникает центральный вопрос: достаточно ли у нас сил, чтобы этот танковый клин остановить? Разбить?

Все зависит от нашей готовности встретить противника.

Помните, как еще год назад боялись турецких беспилотников "Байрактар"? Они казались королем пиара и хозяевами на поле боя. Но, встретившись с подготовленной военной силой в зоне СВО, быстро сдулись. Кто о них сейчас вспоминает? Их не слышно.

Точно так же сейчас распиарены "Абрамсы", "Леопарды" и прочие "Брэдли". У российской армии есть возможность "обнулить" и славу этого железного зоопарка НАТО.

Все зависит от нас самих.

От простого русского солдата и русского офицера.

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