Более 5800 человек получили помощь в рамках проекта фудшеринга x5 group

Цель фудшеринга – «спасти» пригодные к употреблению продукты за пару дней до окончания сроков годности, направив в полезное использование. За первые 5 месяцев безвозмездно хлебобулочные изделия [1] получили 5839 человек, а списания по хлебу в магазинах, участвующих в проекте, в среднем сократились на 25%.

Сегодня фудшеринг охватывает уже несколько городов: Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Рязань, Екатеринбург и Томск, всего 27 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Сотрудники отбирают хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры благотворительного фонда «Банк еды «Русь» или АНО «Фудшеринг» забирают из магазинов отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределяют их среди подопечных фонда – одиноких пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В среднем каждый магазин за месяц собирал и передавал нуждающимся более 120 кг хлеба.

В первом полугодии 2023 года компания планирует запустить фудшеринг в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а количество магазинов, участвующих в проекте, вырастет до 50. В будущем X5 намерена также расширить категории товаров, которые будут передаваться на благотворительность.

«Мы рады, что за такой относительно небольшой срок проект смог показать хорошие результаты, но уверены, что потенциал фудшеринга гораздо выше. X5 сохраняет планы по его развитию, так как видим и важную социальную составляющую, и экологическую, хотя пока есть ограничения для значительного масштабирования. Во-первых, необходима автоматизация процесса сбора и учета хлеба, что позволит быстрее подключать магазины к проекту и снизит нагрузку на сотрудников. Планируем завершить технические работы по этому направлению к концу первого полугодия. Во-вторых, перед компаниями, занимающимися такой бесплатной передачей еды, все еще стоит необходимость уплаты НДС, что является серьезным барьером для многих. Надеемся, что и этот вопрос сможет вскоре найти свое решение», - прокомментировала начальник управления по корпоративному бренду и КСО X5 Group Галина Секиринская.

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1 На первом этапе проекта X5 передает хлеб ржаной, хлеб пшеничный, сухарные изделия, бараночные изделия, в будущем планирует расширить категории продуктов, идущих на фудшеринг